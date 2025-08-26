¸ÜµÒ¤«¤éÌó4000Ëü±ß¼õ¤±¼è¤êµ¶¤ÎÍÂ¤«¤ê¾Ú½ñ »°É©UFJ¶ä¹Ô¸µ¹Ô°÷¤Î½é¸øÈ½ ¡Ö°ìÀ¸¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÊÖºÑ¤ò¡×¶â¤ÏÉ÷Â¯¾î¤È¤ÎÍ·¶½Èñ¤Ê¤É¤Ë¡¡69ºÐ¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¤òµá·º¡Ô¿·³ã¡Õ
»°É©UFJ¶ä¹Ô¿·³ã»ÙÅ¹¤Î¹Ô°÷¤À¤Ã¤¿60Âå¤ÎÃË¤¬²Í¶õ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¿·³ã»ÙÅ¹Ì¾¤Çµ¶Â¤¤·¤¿ÍÂ¤«¤ê¾Ú½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¸½¶âÌó4000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç8·î25Æü¡¢½é¸øÈ½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¿·³ã»ÙÅ¹¤Î¸µ¹Ô°÷¤Ç¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê69¡Ë¤Ç¤¹¡£
25Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤¬¿È¾¡¼ê¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Îµ¶Áõ¹©ºî¤Î¤¿¤á¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤·¡¢¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò2Ç¯¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÃË¤Ï¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÆÀ¤¿Ìó2000Ëü±ß¤òÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤¿»ÙÊ§¤¤¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢µ¶Â¤¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ï¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤ì¤Ðµ¶Â¤¤À¤È¤ï¤«¤ëÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Àº¹ª¤µ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°¼ÁÀ¤ÏÄã¤¤¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö½ÅÂç¤Êºá¤òÈÈ¤·¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡£°ìÀ¸¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÊÖºÑ¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï9·î4Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
