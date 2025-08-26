¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå¤¬9²ó¤ËµÕÅ¾HR¤Ç¡ÈM14¡É¤Ë¡¡DeNA¤ÎÀèÈ¯¥±¥¤¤Ë7²ó¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ÇÉõ¤¸¤é¤ì¤ë¤â9²ó¤Ë¥É¥é¥ÞÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À3-2DeNA(26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
9²ó¤ËÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤ÎÃÍÀé¶â¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çºå¿À¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï7²ó¤Þ¤ÇDeNA¤Î¥±¥¤Åê¼ê¤ËÉõ¤¸¤é¤ì3²ó¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤È5²ó¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Î»Íµå¤Î¤ß¤ÇÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¥×¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Â¼¾åÅê¼ê¤Ï2²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤ËÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤é¤ìÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃåÃÆ¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¸åÂ³¤ò»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢4²ó¤ËºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤ØÎ©¤Ã¤¿Åû¹áÁª¼ê¤Ë3µåÌÜ¤Î¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
7²ó¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¦2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¡¢·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤áÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤â2ÈÖ¼ê¤Î¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È1¡¦2ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¤Ëºå¿À¤Ï¾å°ÌÂÇÀþ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¥¢¥¦¥È¤«¤éÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤Ç1¡¦3ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬½éµå¤òÂª¤¨¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÕÅ¾¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¤ÏNPB¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë42»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¥Ò¥Ã¥È¤È»àµå¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤ÈºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤Î¤¹¤ë¤É¤¤ÂÇµå¤ò¾®È¨ÎµÊ¿Áª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇËÉ¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿ÀÎ¤ÏÂµ£Áª¼ê¤òÍÞ¤¨ÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤ºµÏ¿¤ò¡Ö43¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿ºå¿À¤Ï¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò14¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£