¡ÚÆÈ¼«¡Û¼«Ì±ÇÔ°ø¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌÀµ¤Ø¡¡»²±¡Áª¸¡¾ÚÊó¹ð½ñ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÁí³ç°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ñ°÷Ä¹¡¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡Ë¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤òÌÀµ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤ËÄáÊÝÍÇ²ð»²±¡µÄ°÷¤¬Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò½ä¤ê¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤ËÇ½ÅÐ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼º¸À¤·¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤È¤·¤Æµ¤¹¸«ÄÌ¤·¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤¬26Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿¹»³»á¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç29Æü¤ËÁí³ç°Ñ¤ò³«¤¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð9·î2Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë»ð¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸øÉ½¤¹¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤ä¿¹»³»á¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤É¤¦µ½Ò¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áí³ç°Ñ¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÈ¿¥¤äÍ¼±¼Ô¤Ø¤Î°Õ¸«Ä°¼è¤Ç¡¢Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£ÉÔ¿®¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£Áí³ç°Ñ¤Ï¿¹»³»á¤éÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÎ¢¶â´Ø·¸µÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤óÀ©¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤½¤¦¤À¡£³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÅÞ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Í¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤Ë¤³¤½ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£