¡¡25ºÐ°Ê¾å¤Î½÷»Ò103¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ18¥Û¡¼¥ë¶¥µ»¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤ÎÂçºåºß½»¡¢Àî¸ý¤¤¤¯¤ß¡ÊÂçÇîÂ¿¡Ë¤¬·ëº§Á°¤ÎµìÀ«¡¦ÃæÂ¼¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿2023Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª9ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢74¤È¤·¤Æ¸åÂ³¤Ë2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ä¥ï¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÅÄÂ¼¤Ç¤âÃ«¤Ç¤â¶â¡×¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÈÃæÂ¼¤Ç¤âÀî¸ý¤Ç¤âÍ¥¾¡¡É¤À¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÀ«¤ÇºÆ¤Ó±É´§¤ò°®¤Ã¤¿¡£2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢6¥Ü¥®¡¼¤Î4¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª9ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£¡Ö»Ä¤ê178¥ä¡¼¥É¤ò5I¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Âè2ÂÇ¤¬¸«»ö¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¥ó¡£1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£²³Ø±à¹â¤«¤é´Ø³ØÂç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÓ¤òËá¤¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤Ï´ØÀ¾³ØÀ¸¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ°Ñ°÷Ä¹¤âÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Ë·ëº§¤·¸½ºß¤ÏÂçºå¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¤Ï·î1²ó¡¢Îý½¬¾ì¤Ï½µ1²óÄøÅÙ¡×¡£¾¯¤Ê¤¤Îý½¬ÎÌ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¡¢Î¤µ¢¤ê¤Ç½é½Ð¾ì¤·¤¿22Ç¯¤Ï76¤Ç2°Ì¡¢ÍâÇ¯¤Ï75¤ÇÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æº£²ó74¤ÈÃå¼Â¤Ë¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆV2¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¢¹â¶¶·½»Ò¡Ê53¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥´¥ë¥Õ¡õ¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¥«¥ß¥ä¡Ë¤Ï77¤Ç4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¶å½£½÷»Ò¥ß¥Ã¥É¥¢¥Þ¥´¥ë¥Õ¾å°ÌÀ®ÀÓ¡Ë
¡Ê1¡ËÀî¸ý¤¤¤¯¤ß¡¡74¡Ê37¡¦37¡Ë
¡Ê2¡ËÊ¡ËÜ¡¡°½¡¡76¡Ê37¡¦39¡Ë
¡Ê2¡Ë¿¹¡¡¡¡ºÌ¡¡76¡Ê37¡¦39¡Ë
¡Ê4¡Ë¹â¶¶·½»Ò¡¡77¡Ê40¡¦37¡Ë
¡Ê4¡ËÌÚÂ¼µª»Ò¡¡77¡Ê39¡¦38¡Ë
¡Ê4¡Ë¹âÅÄ²íÌî¡¡77¡Ê38¡¦39¡Ë
¡Ê4¡Ë°æÅÄÍ¥´õ¡¡77¡Ê38¡¦39¡Ë
¡Ê4¡Ëº´Æ£·Ë»Ò¡¡77¡Ê37¡¦40¡Ë
¡Ê9¡Ë°æÄÍÁáµª¡¢¹õÀÐº»Ìé²Â¡¡78
¡Ê11¡ËÅÏÊÕ·ÃÍý¡¡79
¡Ê12¡Ë»û²¬°¦ºÚ¡¢»³²¼¸ÕÅí¡¡80
¡Ê14¡Ë¾¾²¬»Ë·Ã¡¡81
¡Ê°Ê¾å¤¬ÆüËÜ½÷»Ò¥ß¥Ã¥É¥¢¥Þ½Ð¾ìÍ»ñ³Ê¼Ô¡¢Æ±¥¹¥³¥¢¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥ÉÊý¼°¤Ç¼ù°Ñ°÷·èÄê¡Ë