¿Íµ¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÅÚ°æÁ±À²»á¡¡¾¾¤¿¤«»Ò¡Ö¤ªÊÛÅöºî¤ê¡×¤ÎÇº¤ß¤Ë²óÅú¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤Î¿æ¤Êý¡×
¡¡ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦ÅÚ°æÁ±À²»á¡Ê68¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÊÛÅöºî¤ê¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤¬¤¤¤ë½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡£Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡Ö¤ªÊÛÅö¤òºî¤ëÀ¸³è¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÊÊÛÅö¤Î¡ËµÍ¤áÊý¤È¤«¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈË¬¤Í¤¿¡£
¡¡ÅÚ°æ»á¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤Î¿æ¤Êý¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÉáÃÊ¤ªÊÆ¤ò¸¦¤°¤Ë¤·¤Æ¤â¿å¤¬À¡¤à¤Þ¤Ç´ñÎï¤ËÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤é±ÉÍÜ¤¬¤Ì¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¸¦¤®Êý¤ò´Å¤¯¤¹¤ë¥ï¥±¤ä¤±¤É¤â¡¢¸¦¤®Êý¤ò´Å¤¯¤¹¤ë¤ÈÊÆ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤¤¤¦¤«ÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤ò¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤Æ°ìÃ¶¡¢µë¿å¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡Ö¡Êµë¿å¤·¤¿ÊÆ¤Ï¡Ë´ñÎï¤Ê¿å¤Ç¤¹¤°¤Ë¿æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»¨¶Ý¤ÎÁý¤¨¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤ªÊÛÅöÈ¢¤ËÇ®¡¹¤ËµÍ¤á¤ë¡×¤È½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛÅöÈ¢¤âµÛ¿åÀ¤Î¤¢¤ëÌÚ¤Î¥â¥Î¤«Îä¤á¤ä¤¹¤¤¥¢¥ë¥ß¤Î¥â¥Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¾¾¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤è¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£