Ç¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡ØÂç¤Ã·ù¤¤¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡Ù¤È¤Ï¡©ÀäÂÐNG¤Ê7¤Ä¤Î¹á¤ê¡¡µ¯¤³¤êÆÀ¤ë·ò¹¯¥È¥é¥Ö¥ë¤â
Ç¤¬¡ÖÂç¤Ã·ù¤¤¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡×7Áª
1.¥·¥È¥é¥¹·Ï
¥ì¥â¥ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¤¬·ù¤¦¥Ë¥ª¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥È¥é¥¹·Ï¤Î²ÌÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥â¥Í¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÆÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤»É·ã½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ï¥·¥È¥é¥¹·Ï¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò´í¸±¤Ê¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¡¢Èò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã½¥¹¥×¥ìー¤äÀöºÞ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Î¤¤¤ëÉô²°¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¥á¥ó¥½ー¥ë·Ï
¥Ï¥Ã¥«¤ä¥ß¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥½ー¥ë·Ï¤Î¥Ë¥ª¥¤¤â¡¢Ç¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ëÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¸ÆµÛ´ï·Ï¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ²÷¤Ê»É·ã½¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥¹¥Ñ¥¤¥¹·Ï
¥³¥·¥ç¥¦¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¡¢Åâ¿É»Ò¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹·Ï¤Î¥Ë¥ª¥¤¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹á¤ê¤ÏÇ¤ÎÉÒ´¶¤ÊÓÌ³Ð¤ò»É·ã¤·¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡±ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹·Ï¤ÎÀ®Ê¬¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁÍý¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÇ¤¬¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.¹á¿å¤ä½ÀÆðºÞ¤Ê¤É¤Î¿Í¹©Åª¤Ê¹á¤ê
¿Í´Ö¤Î¹á¿å¤ä½ÀÆðºÞ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¹©Åª¤Ê¹áÎÁ¤Ï¡¢Ç¤ÎÓÌ³Ð¤Ë¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë»É·ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹á¤ê¤Ï²½³ØÊª¼Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¤ÎÂÎ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃ¤Ë½ÀÆðºÞ¤Ï¡¢Ç¤¬ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÀ®Ê¬¤òçÓ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5.¥¢¥í¥Þ¤ä¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê
¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ïー¥Ö¤Î¹á¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ³²¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¤ä¥æー¥«¥ê¡¢¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç¤¬ÃæÆÇ¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨Ç¤Ë³²¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢»ÈÍÑ¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥í¥Þ¤ÏÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ³²¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6.¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ë¥ª¥¤
¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ï¡¢Ç¤Î·ò¹¯¤Ë¿¼¹ï¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ë¥³¥Á¥ó¤ä¥¿ー¥ë¤Ï¡¢Ç¤Î¸ÆµÛ´ï·Ï¤Ë±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¯¤¬¤óÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓ¤ËÉÕÃå¤·¤¿Í³²Êª¼Á¤ò¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤ÇçÓ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö»°¼¡µÊ±ì¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7.ÃËÀ¤Î´À¤Î¥Ë¥ª¥¤
ÃËÀ¤Î´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤¤¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î´À¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤¬·ù¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¤¬ÆÃÄê¤ÎÃËÀ¤Ë¤À¤±²û¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´À¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤Î¡ÖÂç¤Ã·ù¤¤¤Ê¥Ë¥ª¥¤¡×¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¤Ï
Ç¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÌäÂê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£ÉÔ²÷¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÆÁê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²á¾ê¤ËÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¡¦É¡¿å¡¦ÓÃÂ©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÈéÉæ±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ä¥¿¥Ð¥³¤Ê¤É¤ÎÍ³²¤ÊÀ®Ê¬¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ä¿À·Ð¤ËÃæÆÇ¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¤Î»þ¤ÎÂÐ½èË¡
¤â¤·Ç¤¬Í³²¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ë»¯¤µ¤ì¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥µ¥¤¥ó¡ÊÓÒÅÇ¡¢²¼Î¡¡¢¿Ì¤¨¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¡¢´¹µ¤¤ò¤·¤Æ¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥ª¥¤¤äÀ½ÉÊ¤òÅÁ¤¨¡¢½Ã°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ë°ÂÁ´¤Ê¹á¤ê¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡ÖÇÍÑ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ä¡¢½Ã°å»Õ¤¬¿ä¾©¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÇ¤¬Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿¤êçÓ¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ç¤ÎÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¾¯ÎÌ¤Ë¤È¤É¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë´¹µ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥Ë¥ª¥¤¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¹á¤ê¤¬¡¢Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä·ò¹¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦Ç¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä¥¢¥í¥Þ¤òÁª¤ÖºÝ¤ÏÀ®Ê¬¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)