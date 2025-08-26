¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¡Ä¡×BTS¡È¥Æ¥Æ¡É¤³¤ÈV¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×Æ²¡¹¤¿¤ë»Ïµå¼°¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡¼0¥ì¥Ã¥º¡Ê8·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛBTS¡È¥Æ¥Æ¡É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¡£¤½¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëBTS¤Î¡È¥Æ¥Æ¡É¤³¤ÈV¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ7¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿V¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÀÅ¤«¤Ë°ìÎé¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ìÄ¾Àþ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Ø¤È¼ý¤Þ¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊáµåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£»Ïµå¼°¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¤¡¢Î¾¼Ô¤Î¸òÎ®¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏMLB¸ø¼°X¤Ç¤â¡ÖV from BTS throws a STRIKE for his Dodgers first pitch!¡ÊBTS¤ÎV¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Î»Ïµå¼°¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡ª¡Ë¡×¤ÈÆ°²èÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥·¥§¥¢¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡V¤Î»Ïµå¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¸«»ö¤ÊÅêµå¡ª¡×¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¹¥È¥é¥¤¥¯ËÜÅö¤ª¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Æ²¡¹¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤»¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£À¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¸«¤»¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë