¥¹¥Þー¥È¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø ¼¡À¤Âå¤ÎÃ»µ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡ÈSparkLink¡É¡Ö·ÈÂÓ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´¤Æ¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¼¡À¤Âå¤ÎÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÖSparkLink¡×¤ÎÆÃÄ§¤ä¼ÂÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡À¤Âå¤ÎÃ»µ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¡ÖSparkLink¡×¤ÏÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Â®¤¯¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Þー¥È¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Î´ë¶È¡¦AZAPA¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡ÖInternational SparkLinkÆüËÜ»º¶È¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¤ÏÂç³Ø¤ä´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖSparkLink¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç·¿¼Ö¤Î360ÅÙÌµÀþ¥«¥á¥é¤ä¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ú¥ó¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊAZAPA ¶áÆ£¹¯¹°¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖBluetooth¤äWi-Fi¤ÎÀÜÂ³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿ÄÌ¿®µ»½Ñ¡£·ÈÂÓ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Á´¤Æ¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤ÏÃ»µ÷Î¥ÌµÀþÄÌ¿®¤Î¸½¾õ¤ä¡¢À¸³è¤ä»Å»ö¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¡ÖSparkLink¡×¤Î±þÍÑ»öÎã¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£