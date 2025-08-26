¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦À±Çµè½»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤òÃÎ¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬ËÜ²»¤ò¹ðÇò¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´ÇÛ¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£º£¤ä¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢À±Çµè½»Ò¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯10·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤³¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ä¡×À±Çµè½»Ò¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë½éÂÎ¸³¤·¤¿¸ø±à¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À±Çµè½»Ò¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À±Çµ¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬Æ±¤¸ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍ§¤À¤Á¡×¤È¾Ò²ð¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â°ìÈÖºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í§¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿Ê¬LINE¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡ÊÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ë¿´ÇÛ¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¡£±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¡ØËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ÎÇ§¤â¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·À±Çµ¤Ï¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢Í§¿Í¤â¡ÖÆ¬¤´¤Ê¤·¤Ë»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤ß¤Á¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¡¢Èþ½ÑÉô¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÆ°²è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÌÜÀþ¤¬¤¹¤´¤¤·Ý½ÑºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È¤Ï¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬°ã¤¦¡£¡Ø¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ê¡Ù¡¢¡Ø¤³¤ÎÂÎºî¤ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À±Çµ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤·¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£