¡¡»Ò¤É¤â¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ù³°¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë²ÈÄí¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¿ÀîÎ¤Æà¤Ï¡¢¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤äÄ®Æâ²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò·ã¤·¤¯¼¸ÀÕ¤¹¤ë½÷À¤òÒë¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆü¾ï¤ËÊÑ²½¤¬¡£¿ô¡¹¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¤Æà¤Ï¡¢¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Èµ¿¤¤¡¢¾Úµò¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¸³«¤·¡Ä¡Ä¡£´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤«¤é°°Õ¤Î¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤¯¡Ø¤³¤Î³¹¤ÎÃ¯¤«¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¥°¥é¥Ï¥à»Ò/KADOKAWA¡Ë¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëËÜºîÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤«¤é¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡Ë¡§¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÏºî¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç´°Á´¤ÊÁÏºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏºî¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎÙ¿Í¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷°ì²È¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡§ÊÔ½¸¤µ¤ó¤È¤Þ¤º¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉúÀþ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÈÈ¿Í¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´ÌÏÍÍ¼¡Âè¤ÇÁ´°÷¤¬¤¦¤Ã¤¹¤éÅ¨¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¿´ÌÏÍÍ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¿ÍÊª¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¸Â³¦¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¡§¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬²ø¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶ÁÛ¤â·ë¹½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿äÍý¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç·ëËö¤òÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤·¤Æ¡£³¨¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸¶ÃÒ¹á