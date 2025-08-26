¥Ï¥¹¥ー¸¤¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Ä¥É¥¢±Û¤·¤Ë¸«¤»¤¿¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¡Ù¤¬132ËüºÆÀ¸¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Îµ¢Âð¤ò¡¢Á´¿È¤Ç´¿·Þ¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç132.7ËüºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö¤â¤¦¤Ê¤Ë¤³¤ì²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÈÈºáµé¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Ï¥¹¥ー¸¤¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡Û
¥Ï¥¹¥ー¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬µ¢Âð
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ê¤ê¤³¤³¤¿¤ó¤Í¤ë¡£¡Ú¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¡Û¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸îÇ¤Î¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ï¥¹¥ー»ÐËå¤Î¤ê¤ê¤¿¤ó¤È¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¡£¤É¤¦¤ä¤é¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Îµ¢Âð¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©
¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ó¤èー¤ó¤È¤«¤é¤À¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥É¥¢¤Ë¤¹¤ê¤¹¤ê¡£Á´¿È¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡ª¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Áá¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤¥
¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï»Ð¤Î¤ê¤ê¤¿¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤´¤í～¤ó¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ´Å¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ê¤ê¤¿¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©
¤¹¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥¢¤¬³«¤¡¢¥Ï¥¹¥ー¤Î»ÐËå¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ê¤ê¤¿¤ó¤¬¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È¡¢2É¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¹¥¿¤È¤ªÉô²°¤Î±ü¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡Ä¡£¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥ëー¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡©
¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¹¥ー»ÐËå¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡Ö¤µ¤ß¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ë¤ê¤ê¤¿¤ó¤ÎÂ¤Ë¤«¤é¤À¤ò¤¹¤ê´ó¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ê¤ê¤¿¤ó¤Ï¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ø¡Ä¡£¥Ï¥¹¥ー»ÐËå¤Ï¤ªÈè¤ì¤Ê¤Î¤«¡¢Í·¤Ó¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤ÏÈá¤·¤½¤¦¤Ë¥È¥Ü¥È¥ÜÊâ¤¤¤¿¸å¡¢¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¤´¤í¤ó¤È¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ê¤ê¤¿¤ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª
¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¬¤ëÇ¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤È¥¯ー¥ë¤Ë¥¹¥ëー¤¹¤ë¥Ï¥¹¥ー¸¤»ÐËå¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸¤¤ÎÊý¤¬Ç¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¡×¡ÖÇ·Ï¸¤ ¸¤·ÏÇ¡×¡ÖÀ³ÊµÕ¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ê¤ê¤³¤³¤¿¤ó¤Í¤ë¡£¡Ú¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥ー»ÐËå¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤¥¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
