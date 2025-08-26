ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ö¤â¤¦·ù¤Ç¤·¤¿¡ª¡×ÌÔ½ë¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê»£±Æ¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
8·î26Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ë¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬VTR½Ð±é¡£ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÈþÇØÃæ¥Á¥é¥ê¤Î¿¶¤ê¸þ¤SHOT¡ªºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç»£±Æ
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÉÍÊÕ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶áÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¿¿²Æ¤ËÎ¢µ¯ÌÓ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç³°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦·ù¤Ç¤·¤¿¡ª¤â¤¦Á´ÉôÎ¢µ¯ÌÓ¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ê´À¤Ç¡Ë¥Ù¥Ã¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¡£ÉáÄÌ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤è¤êÎ¢µ¯ÌÓ¤Î¤Û¤¦¤¬´À¤«¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ¤ÏÊÝÎäºÞ¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤È¤«¤¬ÏÆ¤Î²¼¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¶´¤à¤è¤¦¤Ê¡×¡ÖÄï¤È¤«»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤È¤«¤òÏÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¹ø¤À¤Ã¤¿¤ê¼ó¤Î¤È¤³¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀðÉ÷µ¡Åö¤Æ¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤Î¡È½÷Í¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£¡Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¡ËÂ¨¶½¤ÇÊÑ¤Ê¤ªÂê¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤³¤ì¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤ÎÊý¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤³¤Î¸å´é¹ç¤ï¤»¡¢Î¾¿Æ¤È¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡×¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£