¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼çÂê²Î½éÈäÏª¡¢SNSÎÞ¡ÖËèÄ«Ê¹¤±¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡×¡Öµã¤±¤¿¡×
ÃË½÷¥Ç¥å¥ª¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬26Æü¡¢NHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ±¶É¤Î¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ±¥Ç¥å¥ª¤Ïº´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤¬98Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡£Ä«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Î²Î¼ê¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ±¥Ç¥å¥ª¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ÄÎÞ¤Ý¤í¤Ý¤í¤Ç¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¡£ËèÄ«Ê¹¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñ¶è¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È98Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£2¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢ÊÌ¤ì¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¡£ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤é¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢CM¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤Ð¤±¤Ð¤±¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£½÷Í¥üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬É×¤Î¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£