¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¹Åç¡¦¾²ÅÄ´²¼ù¤Ë£±¼ºÅÀ´°Åêµö¤·¡ÖÆ±¤¸Åê¼ê¤Ë¤º¡¼¤Ã¤È²¿²ó¤â¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£´¡½£±µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¹Åç¤ËÇÔ¤ì£²Ï¢ÇÔ¡£¾¡Î¨¤ÏºÆ¤Ó£µ³ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï£µ¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢£·²ó£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·£¸ÇÔÌÜ¡Ê£´¾¡¡Ë¡£ÂÇÀþ¤Ï¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Ë£¸²ó¤ËÂåÂÇ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î£±£´¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡½¸Í¶¿¤Ï½é²ó£²¼ºÅÀ
¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×
¡½¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤¿¤ì¤¿
¡Ö¤Þ¤¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¡½ÂÇÀþ¤¬¾²ÅÄ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿
¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢Æ±¤¸Åê¼ê¤Ë¤º¡¼¤Ã¤È²¿²ó¤â¡¢¤Þ¤¢¤³¤Á¤é¤Î¥ß¥¹¡£²¿¤âÅª³Î¤ÊÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡½Ä¹¤¤±óÀ¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤â¤¦¡¢Ä´»Ò°¤¤¤â¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µ¤¹ç¤¤¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×