¡Ú¼ÂÏ¿¡ÛÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤òµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ë¡¢Êì¤¬¤½¤Ã¤ÈÅÏ¤·¤¿¡È¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¡É¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×¤ÎÂÖÅÙ¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î¤¢¤¤¤ê¤Ï¡¢Êì¤«¤é¤Î½õ¸À¤È»Ù±ç¤ÇÃµÄå¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¡£´°àú¤ÊÉâµ¤¤Î¾Úµò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÉ×¤â»öÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡Ä¡£
ºÇÄã¤Ê¥²¥¹É×¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤Ù¤¡©
¡ÖËÜÅö¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤ï¤Í¡×
»ä¤Ï¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£Êì¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¿¼¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤ê¡Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡×
Êì¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÊì¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍºÆó¤Ïº£¸½ºß¤âÁê¼ê¤Î½÷¤È°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡Ä¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤âÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÄÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºá°´¶¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾¯¤·¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
2¿Í¤ÎÊì¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡Ä
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡ÄÍºÆó¤Ï°µ¤¤Ê¤¯Éâµ¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤âÈ¿¾Ê¤Î¿§¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤â¾å¤«¤éÌÜÀþ¤À¤·¡ÄÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡¢°ìÀ¸Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ä¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷¤«¤é¤â¤¤Á¤ó¤Èºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×
»ä¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Êì¤Ï»ä¤Î´é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤·¤¿¸å¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ì·ï°ÊÍè¡¢»ä¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¿´¿È¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤À¤«¤éÌô¤â°û¤á¤Ê¤¤¡Ä¡£ÉÔÎÑ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬¤·¤Æ¿©Íß¤â¤ï¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤«¤Í¤¿Êì¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤ê¡ÄÃµÄå¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤Ç¡¢°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Ï»ä¤ËÊ¬¸ü¤¤ÉõÅû¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÃµÄåÈñÍÑ¤È»×¤ï¤ì¤ëÂç¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç¡¢°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£»ä¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢ÃµÄå¤ò¸Û¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸È¤Ë¤â¡¢ÍºÆó¤ÎÉâµ¤¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¸È¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤ê¤Á¤ã¤ó¡ÄÍºÆó¤¬¾¯¤·¤Ç¤âºá°´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢½þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡×
¸È¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Êì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢¸«¤¨¤¿´õË¾¤Î¸÷
ÃµÄå¤ò¸Û¤¤¡¢¾Úµò¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÃµÄå¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁá¤¯¡¢Éâµ¤¤Î¾Úµò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ç¤ÎÌ©²ñ¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¡Ä¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÉÕ¤È»þ´Ö¡£´°àú¤Ê¾Úµò¤Î»³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÉ×¤â¤¹¤Ç¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÃµÄå¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ì¶Ú¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤ÎÀï¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§É×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò·è°Õ
¤¢¤¤¤ê¤¬É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹·è°Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤¬¡¢¤¢¤¤¤ê¤ÎÇØÃæ¤ò¶¯¤¯²¡¤·¡¢¡ÖÃµÄå¤ò¸Û¤¦¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿´°àú¤Ê¾Úµò¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ê¤ÎÅÜ¤ê¤ò³Î¿®¤ËÊÑ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÉ×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
※この話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています
記事作成: ゆずプー
（配信元: ママリ）