¡¡¶µ°÷¤é¤¬»ùÆ¸¤ÎÅð»£²èÁü¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©¾®¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï26Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Åð»£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹»Æâ¤Ë±£¤·¥«¥á¥é¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ëÃµººµ¡´ï¤òÇÛÈ÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µ¡´ï¤Ï¥«¥á¥é¤¬È¯¤¹¤ëÅÅ¼§ÇÈ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤â¤Î¡£»ÔÆâ¤Î³Æ³Ø¹»¶µ°é»öÌ³½ê¤Ë10ÂæÄøÅÙÇÛÈ÷¤·¡¢9·î¤«¤é³Ø¹»¤Ø¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£°ìÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ÃË¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï21Æü¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤¬¹»Æâ¤òÅÀ¸¡¤·¡¢°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£