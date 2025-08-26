¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥Ë¥³¡¦¥³¥ô¥¡¥Á´ÆÆÄ¤È·ÀÌó±äÄ¹¡ª¡Ö¤³¤³¤Ç¶¦¤ËÀ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï26Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ë¥³¡¦¥³¥ô¥¡¥Á´ÆÆÄ¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿··ÀÌó´ü´Ö¤Ï2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··ÀÌóÄù·ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ë¥³¡¦¥³¥ô¥¡¥Á»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¾Íè¤ÎÀ®¸ù¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¶¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ò¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤ÇºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¤³¤³¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÄ¾¶á¤Î¿ô½µ´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤Ï¤µ¤é¤Ë³Î¿®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Í¡£À¿¼Â¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÌÀ³Î¤Ê·èÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¶¦¤ËÀ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ã¥±¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ë¥³¤Ï¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Î¿¦Ì³¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÊû¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÌÀ³Î¤Ê¿®Ç°¤ò»ý¤Á¡¢º¬Äì¤«¤éÀ¿¼Â¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀìÌç²È¤À¡£Èà¤Îµ¬Î§¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢²æ¡¹¤ÏºÆ¤ÓÀ®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¼éÈ÷¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òºÆ¤ÓÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸ò¾Ä¤ÏÅö½é¤«¤éÈó¾ï¤Ë¸øÊ¿¤Ç¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²ò·è¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÎÁê¸ß¿®Íê¤³¤½¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥±¡¼¥ë»á¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥³¤ÈÈà¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë´°Á´¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¡£²æ¡¹¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³Î¿®¡¢¾ðÇ®¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£¥Ë¥³¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÆü¡¹¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×¤ËÊâ¤ó¤ÀÀ®¸ù¤ÎÆ»¤ò¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½ºß53ºÐ¤Î¥Ë¥³¡¦¥³¥ô¥¡¥Á»á¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ê¤É¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¸ÅÁã¤Î¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤â·Ð¸³¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏU¡Ý21¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤ª¤è¤ÓAÂåÉ½¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£2015Ç¯9·î¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥â¥Ê¥³¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ì¥ê¡¦¥·¥ã¥Ò¥ó»á¤ò»Ø´ø´±¤Ë¿ø¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤éÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¡¢°ì»þ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÃæ°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¸ø¼°Àï4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥ã¥Ò¥óÁ°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢»ÃÄêÅª¤ËU¡Ý19¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥¥¥ë¥Ù¥ê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¥Ë¥³¡¦¥³¥ô¥¡¥Á»á¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ï¶ì¤·¤ó¤À°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬8»î¹ç¤Ï7¾¡1Ê¬¤ÈÌµÇÔ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¡£FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï25»î¹ç¤ò»Ø´ø¤·¤Æ15¾¡4Ê¬6ÇÔ¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥Ï¥ó¥¹¡¦¥è¥¢¥Ò¥à¡¦¥ô¥¡¥Ä¥±CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ïº£Ç¯4·î¤Î»þÅÀ¤ÇÂ³Åê¤òÌÀ¸À¡£Åö½é¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤¬1Ç¯´Ö¿¤Ó¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´û¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏDFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç3.¥ê¡¼¥¬¤Î¥í¡¼¥È¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤ò1¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¸å¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È3¡Ý3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
