º´Æ£Àµ¸á¤µ¤ó¡Ö½Ï³Á¡×¤ËÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¡ÄÁª¹Í²ñ¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Âà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤½ñ¤Êý¤È¹½À®ÎÏ¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡Âè£²£°²óÃæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¼çºÅ¡Ë¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬£²£¶Æü³«¤«¤ì¡¢º´Æ£Àµ¸á¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¤Î¡Ö½Ï³Á¡Ê¤¸¤å¤¯¤·¡Ë¡×¡Ê£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Éû¾Þ£±£°£°Ëü±ß¡£
¡¡¼õ¾Þºî¤Ï¡¢»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷À¤ÎÈ¾À¸¤ò¤á¤°¤ëÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡£Î¥º§¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤Ç½Ð»º¤·¤¿Â©»Ò¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÅÚÃÏ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Î»Ñ¤ò¡¢Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÄ¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡££±£¹£¸£³Ç¯¤Ë¡Ö±Ê±ó¤Î£±¡¿£²¡×¤Ç¤¹¤Ð¤ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±ºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Çºî²È³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¡ÖÈ·¤Î·âÂàË¡¡×¤Ç»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¡¢¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Áª¹Í²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Âà¶þ¤µ¤»¤Ê¤¤½ñ¤Êý¤È¹½À®ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿Í´Ö´Ñ»¡´ã¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â£¾Þ¼°¤Ï£±£°·î£²£±Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£