¿·¾±»Ô¤ÎÌÚÀ½²È¶ñ¥áー¥«ー¤¬ÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï¡ÄÉéºÄ¤Ï2²¯°Ê¾å¤Ë¡Ê»³·Á¡Ë
¿·¾±»Ô¤ÎYK¤µ¤¤¤Û¤¯¡Ê»ñËÜ¶â1000Ëü±ß¡¡¿·¾±»Ô¶âÂô1125¡¡ÂåÉ½ÀÐÀî¿Î»á¡Ë¤Ï¡¢8·î14Æü¤Ë»³·ÁÃÏºÛ¿·¾±»ÙÉô¤è¤êÇË»º¼êÂ³¤³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÇôÃ«¿¿À¸ÊÛ¸î»Î¡Ê¾ëÀ¾Ä®Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¡»³·Á»Ô¾ëÀ¾Ä®4-14-35¡¡ÅÅÏÃ023-664-2851¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºâ»º¾õ¶·Êó¹ð½¸²ñ´üÆü¤Ï11·î20Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YK¤µ¤¤¤Û¤¯¤Ï¡¢2004Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÌÚÀ½²È¶ñ¥áー¥«ー¡£1998Ç¯10·î15Æü¤ËÏÂµÄ³«»Ï¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ºÇËÌÀºÌ©¤ÎºÆ·ú»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß²ñ¼Ò¤È¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·ºÇËÌÀºÌ©¤Î¸¶ºàÎÁ»ÅÆþ¤ÈÀ½ÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£
¥Ôー¥¯»þ¤Î2006Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯Çä¾å¹âÌó7²¯8500Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ù±ç²ñ¼Ò¤¬Ãæ¹ñ¤«¤éÌÚÀ½Éôºà¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á»ö¶È´Ä¶¤¬µÞÊÑ¡£2010Ç¯¤è¤ê²È¶ñ¥áー¥«ー¤ÎOEM¤ÇÆÃÃí²È¶ñ¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¤ÏºÇËÌÀºÌ©¤ÎÌÚÀ½²È¶ñÀ½Â¤¤äÆ±¾®Çä»ö¶È¤âÅö¼Ò¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ù±ç²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¼õÃíÄã²¼¤äº§Îé²È¶ñ¤Ê¤ÉÈ¢Êª²È¶ñ¤Î¼ûÍ×ÄãÌÂ¤Ë¤è¤êÇä¤ê¾å¤²¤Ï¼¡Âè¤Ë¸º¾¯¤·¤ÆÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
2020Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï»Ù±ç²ñ¼Ò¤Î»ñËÜ·ÏÎó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È·ÑÂ³¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÉ½¤Ê¤ÉÌò°÷¤Î¸å·Ñ¿Í»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Îº®Íð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2021Ç¯5·î20Æü¤Ë¤ÏÁ´¼Ò°÷¤ò²ò¸Û¤·»ö¶È¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â°ú¤¼õ¤±Àè¤òÃµ¤¹¤Ê¤É»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ºÆ³«¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£ÉéºÄ¤ÏÌó2²¯1700Ëü±ß¡£