「DeNA―阪神」(26日、横浜スタジアム)
¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤¬ÎôÀª¥à¡¼¥É¤Î»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹µÕÅ¾¤Î£¸¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÆþ¹¾¤ËÂÐ¤·¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿¶å²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº´Æ£µ±¤¬µ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤Ê¤ª¤â£²»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡½éµå£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£Î®¤·ÂÇ¤Á¤Ç±¦ÍãÊý¸þ¤ØÈô¤Ð¤·¡¢²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âç»³¤â·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò£±¼þ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï½ÐÎÝ¤·¤¿¿¹²¼¤ÈÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÇÂç»³¤ò·Þ¤¨¤¿¡£