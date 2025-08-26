¡Ú¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºGC¡Û¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥Èvs¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
¡¡8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊJpn3¡¦3ºÐ¾åÌÆ¡¦¥À2000m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤«¡¢5Àï5¾¡¤ÎÌµÇÔÇÏ¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤«¡£¤³¤Î2Æ¬¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£ÃíÌÜ¤ÎÈ¯Áö¤Ï28Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ55Ê¬¡£
¡Ú¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥ºGC¡ÛÉðË¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤¬Ìµ½ý¤Î7Ï¢¾¡¥À¡¼¥ÈÌÆÇÏÏ©Àþ¤òÀê¤¦°ìÀï
1ÏÈ1ÈÖ
¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
ÌÆ4¡¦55.0¡¦ºä°æÎÜÀ±
Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡¦·ªÅì
2ÏÈ2ÈÖ
¥°¥é¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸
ÌÆ6¡¦57.0¡¦ÀîÅÄ¾²í
¿·Ã«¸ù°ì¡¦·ªÅì
3ÏÈ3ÈÖ
¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È
ÌÆ5¡¦57.0¡¦ÉðË
ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡¦·ªÅì
4ÏÈ4ÈÖ
¥¼¥í¥¢¥ï¡¼
ÌÆ3¡¦52.0¡¦Íî¹ç¸¼ÂÀ
º´¡¹ÌÚ¹ñÌÀ¡¦ËÌ³¤Æ»
5ÏÈ5ÈÖ
¥µ¥ó¥ª¡¼¥¯¥ì¥¢
ÌÆ6¡¦55.0¡¦ÀÐÀîÏÁ
¸Þ½½ÍòÅß¼ù¡¦ËÌ³¤Æ»
6ÏÈ6ÈÖ
¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë
ÌÆ7¡¦55.0¡¦°æ¾å½ÓÉ§
Ìøß·¹¥Èþ¡¦ËÌ³¤Æ»
7ÏÈ7ÈÖ
¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë
ÌÆ5¡¦56.0¡¦´äÅÄË¾Íè
ÃæÂ¼Ä¾Ìé¡¦·ªÅì
8ÏÈ8ÈÖ
¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥ß¥Ë¥â
ÌÆ5¡¦55.0¡¦·¬Â¼¿¿ÌÀ
¾®¹ñÇî¹Ô¡¦ËÌ³¤Æ»
8ÏÈ9ÈÖ
¥Þ¥ó¥Þ¥ê¥¢¡¼¥ì
ÌÆ5¡¦55.0¡¦²®Ìî¶Ë
¹âÌÚÅÐ¡¦Èþ±º