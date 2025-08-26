¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤â¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¸µ¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î78ºÐÌ¾Í¥à·ã¥ì¥¢»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¤Þ¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ã!!¡×¡ÖÎý½¬µ¢¤ê¤«¤Ê?¡×¡ÖºÇ¹â!¡×
Âç½÷Í¥2¿Í¤ÈÂÎ¤òàÌ©Ãåá¡Ä¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È!
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ßÉô°ìÆÁ(78)¤¬¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿»þÂå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëà·ã¥ì¥¢»Ñá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î´ßËÜ²ÃÀ¤»Ò¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤ªÆó¿Í¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¡£¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢´ßÉô¡¢Æ£»³Ä¾Èþ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡´ßÉô¤ÏÂç¤¤Ê³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤¿¤ª¤ê¡¢3¿Í¤ÏÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤áÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¦¤«¤¬¤¨¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¶°ìÎ®¤Î·ÝÇ½³¦¤ÎÌÌ¡¹¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂç¸æ½ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡Á♡¡×¤Ê¤É3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤â¤Ã¤Æ¤ë¡ª´ßÉô¤µ¤ó!¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥µ¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÎý½¬µ¢¤ê¤«¤Ê¡©¡×¡Ö´ßÉô°ìÆÁ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ã!!¡×¤Ê¤É1967Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·²ò»¶¤Þ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´ßÉô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£