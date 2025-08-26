¡Úµð¿Í¡ÛÂåÂÇ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸ º£µ¨14¹æ¥½¥íHR¤Ç8²ó¤Ë1ÅÀÊÖ¤¹¡¡¹Åç¡¦ÀèÈ¯¾²ÅÄ¤Ë7²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-µð¿Í(26Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
µð¿Í¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Îº£µ¨14¹æ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç8²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï¹Åç¡¦ÀèÈ¯¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë7²ó¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¡£ÂåÂÇ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ÎÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É2³¬ÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àº£µ¨14¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¹Åç¡¦¾²ÅÄÅê¼ê¤«¤é1ÅÀ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊýµð¿Í¡¦ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï½é²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤«¤é¼ºÅÀ¡¢¤½¤Î¸å7²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢¤³¤ÎÆü7²ó9°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£