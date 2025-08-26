¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛËÌ³¤Æ»¤ÏÌ¤ÌÀ¡ÁÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ª¤½¤ì¡¡¸á¸å¤ÏÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬
26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤âÅìËÌ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.1ÅÙ¡¢9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÄ¹¡¢º£Ç¯22ÆüÌÜ¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¡Ê¿å¡Ë¤âÅìËÌÆîÉô¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÏÌÔÎõ»Ä½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£
ÀçÂæ¤Ç35ÅÙ¡¢Åìµþ¤Ç¤â36ÅÙ¤ÈÅìËÌÆîÉô¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï35ÅÙ°Ê¾å¤Î¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢·§Ã«¡¢Á°¶¶¤Ç38ÅÙ¡¢¹ÃÉÜ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç¤â37ÅÙ¤È´ØÅì¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿·³ã¡¢½©ÅÄ¡¢ÀÄ¿¹¤Ê¤É¤ÏÁ°Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
27ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
27ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°Àþ¤Î±«±À¤ÏÆüËÜ³¤¤«¤éÆî²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í½ÁÛ±«ÎÌ¤Ï27ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¤Ç150¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï´û¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄãÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£