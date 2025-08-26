¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦À±Çµè½»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡È¤¤Ã¤«¤±¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö°ì»þ´ü¡¢55¥¥í¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁé¤»¤¿¼«Ê¬¤òÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢À±Çµè½»Ò¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ËÌ©Ãå¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯10·î31ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤³¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ç¡Ä¡×À±Çµè½»Ò¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë½éÂÎ¸³¤·¤¿¸ø±à¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡À±Çµ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤¤¤¦Æ»¤ÏËÜÅö¤ËÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö°ì»þ´ü¡¢55¥¥í¤¢¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Áé¤»¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤éÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òµ¡¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤À¤Ã¤¿¤éÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿¦¶È¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¶»¤Î·Á¤ä½À¤é¤«¤µ¤È¤«¡£Ã¯¤«¤ò´î¤Ð¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¡Ö¸½¾ì¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¥á¥¤¥ó¤À¤·¡¢¡Ø¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ÏÁ´Á³¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤À¤·¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶È³¦¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤ÈËèÆü´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£