ÃÏÊýÅ´Æ»¤ÎÂ¸Â³¡¢µÄÏÀ¿¼¤Þ¤é¤º¡¡¼¢²ì¡¢Ä»¼è¡¢¹Åç¡¢»³¸ý¤È¹ñ
¡¡ÃæÌîÍÎ¾»¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤È¼¢²ì¤äÄ»¼è¤Ê¤É4¸©ÃÎ»ö¤Ï26Æü¡¢¾ÊÆâ¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢ÃÏÊýÅ´Æ»¤ÎÂ¸Â³¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤¬¡¢µÄÏÀ¤Ï¿¼¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åòºê±ÑÉ§¹Åç¸©ÃÎ»ö¤Ï²ñ¹ç¸å¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¡¢¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ç4¸©ÃÎ»ö¤Ï¡¢Å´Æ»ÌÖ¤Î¾ÍèÁü¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ä¡¢Ï©Àþ°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤¿ºâ¸»³È½¼¤òÍ×ÀÁ¡£Åòºê»á¤Ï¡Ö¹ñ¤È¤·¤ÆÅ´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°Ý»ý¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡4¸©ÃÎ»ö¤ò´Þ¤à29Æ»ÉÜ¸©¤ÎÃÎ»ö¤Ï4·î¡¢Ï©ÀþÇÑ»ß¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿êÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¡£¼óÁê¤Ï¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦¾ì¤òÀß¤±¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£