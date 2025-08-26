¡ÖÆý»ÐËå¡×¤«¤é40Ç¯¡¢Âç±Ç¥É¥é¥Þ¾ïÏ¢½÷Í¥à¶ÄÅ·áÊÌ¿Íµé»Ñ¤Ë¡Ö¤¨!?Ã¯¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¤É¥¢¥Ã¥×!¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Çà¤É¥¢¥Ã¥×á¡ª
¡¡Âç±Ç¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡×(1984Ç¯)¡¢¡ÖÆý»ÐËå¡×(85Ç¯)¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ä½÷Í¥¤¬58ºÐ¤Ë¡½¡£¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¤«¤º¤¨¡£½Ð±éÉñÂæ¤¬³«Ëë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËè²ó¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤¹¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤«¤«¤ë¤·½ý¤à¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÅÙ¤âÁá¤¤!¡¡º£²ó¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨! ¤«¤º¤¨¤µ¤ó!? Ã¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Öµ×¡¹¤É¥¢¥Ã¥×!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ËÅìµþ¸ø±é(Åìµþ·úÊª Brillia HALL)¤¬³«Ëë¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¡¢·§ËÜ¤ÎÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£