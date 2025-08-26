¡Ö´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÅìµþÅÔ¿´ 9ÆüÏ¢Â³¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×²áµîºÇÄ¹¥¿¥¤¡¢¡ÈÌÔÎõ»Ä½ë¡ÉÂ³¤¯¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¤¤ç¤¦¤âÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢9ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¡£¤³¤ì¤Ç3Ç¯Á°¤ËµÏ¿¤·¤¿ÌÔ½ëÆü¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¿¿²ÆÆü¤Ï¤¤¤Ä? ¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤È¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤«
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È½ë¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ï26Æü¤Ç9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡Ê2022Ç¯¤ËÊÂ¤ÓºÇÄ¹µÏ¿¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ß¤Æ¤â22Æü´Ö¡Ê2023Ç¯¤ËÊÂ¤ÓºÇÂ¿µÏ¿¡Ë¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÇ®ÂÓÌë¡Ê25ÅÙ¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤Æü¡Ë¤ÎÆü¿ô¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢40Æü¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Ç¡¢57Æü¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤ÇºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤Ï2024Ç¯9·î18Æü¤Ç¡¢35ÅÙ¡£ºÇ¤âÃÙ¤¤¿¿²ÆÆü¡Ê30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿Æü¡Ë¤Ï2024Ç¯10·î19Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²Æ¤È¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄÌÀÈþ¤µ¤ó:
´ÔÎñ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç30kmÁö¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ë¤¯¤Æ¡¢22km¤°¤é¤¤¤ÇÎý½¬¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ë¤È¤¤Ï»þ´Ö¤â¾ì½ê¤âÁª¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÁýÅÄÌÀÈþ¤µ¤ó
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ë²òÀâ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½