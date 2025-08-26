Ç¾²Ê³Ø¤Î¡Ö¥«¥é¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò³«Âó¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Â¿¿§¾®·¿²½Æó¸÷»Ò¸²Èù¶À¤ò³«È¯
ËÌµþÂç³Ø¤ÎÄøÏÂÊ¿±¡»Î¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¡Ë¤È²¦°¦Ì±¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ËÌµþ¾ðÊó²Êµ»Âç³Ø¤Î¸â½áÎµ¶µ¼ø¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¤ï¤º¤«2¡¥6¥°¥é¥à¤ÎÂ¿¿§¾®·¿²½Æó¸÷»Ò¸²Èù¶À¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼«Í³±¿Æ°¤¹¤ë¥Þ¥¦¥¹¤Î¹â²òÁüÅÙÇ¾¿¼ÉôÆó¸÷»Ò¥«¥é¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ÏÀè¤´¤í¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥½¥Ã¥º¡ÊNature Methods¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸â¶µ¼ø¤Ï¡¢Ç¾¿¼Éô¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¸²Èù¶À¤ÏÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÈºÙË¦´ï´±¤ÎÆ°Åª³èÆ°¤ò¡Ö¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Í³±¿Æ°¤¹¤ëÆ°Êª¤ÎÂçÇ¾¿¼Éô¹½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¿À·Ð³èÆ°¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ï¤äÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿À·Ð¼À´µ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤ÊÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äø±¡»Î¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¡¢Â¿¿§·Ö¸÷É¸¼±¤òÍÑ¤¤¤¿Èó¿¯½±ÅªÇ¾¿¼Éô¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤ÏÂç·¿¤ÎÂî¾å·¿ÁõÃÖ¤Ç¤·¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¾®·¿²½Æó¸÷»Ò¸²Èù¶À¤ÎÂ¿¿§Îåµ¯¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡ÊÎåµ¯¸÷¤Ë¤è¤êÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿È¯¸÷¤òÂª¤¨²èÁü²½¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¤ÎÆñÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ç¾¤ÎÊ£»¨¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸¦µæ¤Ë²è´üÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÇ¾¤ÎÇ§ÃÎ¸¶Íý¤ÎÍý²ò¡¢Ç¾¼À´µ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¸¦µæ¡¢¿À·ÐÌôÊªÉ¾²Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Þ¥·¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÉý¹¤¤±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë