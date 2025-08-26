Ãæ¹ñ¤ÎÀï¾¡80¼þÇ¯µÇ°³èÆ°½ä¤ëÆüËÜ¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¡¡³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î26Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡¢ËÌµþ¤Ç9·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°³èÆ°¤ò½ä¤ê¡¢³°¸ò¥ë¡¼¥È¤Ç²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë»²²Ã¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢´û¤ËÆüËÜ¤Ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÄ¾»ë¡¢È¿¾Ê¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÈï³²¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡³Ô»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊóÆ»¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÆüËÜ¤Ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤ËµÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤òÌÃµ¤·¡¢Îõ»Î¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢Ê¿ÏÂ¤òÂº¤Ó¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£À¿¼Â¤«¤ÄÎ¨Ä¾¤ËÎò»Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Îò»Ë¤Î¶µ·±¤òÅ¬ÀÚ¤Ëµâ¤ß¼è¤ê¡¢¿¿¤ËÊ¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¹ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¿Ç°¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Îò»Ë¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤¬Àï¸å¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¼þÊÕ¹ñ¤È´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÁÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬Ê¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë´ð½à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÎò»ËÌäÂê¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÄ¾»ë¡¢È¿¾Ê¤·¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê·èÊÌ¤·¡¢Ê¿ÏÂÅªÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÈï³²¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤ò³Î¼Â¤ËÂº½Å¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤½¥¢¥¸¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£