·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈË¶¶»Ô¤Î40Âå¤Î¸øÌ³°÷¤Î½÷À¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢LINE¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢Åê»ñ²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Ê¤É¤«¤éÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´«¤á¤é¤ì¤¿Åê»ñ¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½÷À¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¸½¶âÌó8000Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¾å¤ÎÍø±×¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡ÖÀÇ¶â¤¬É¬Í×¡×¤È¸À¤ï¤ìÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£