¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û³¤³°¤Ø¤ÎÍ¹ÊØ¡¢°¸Ì¾¤ä½»½ê¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡© ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÁ÷¤êÊý¡ÊÎã¤¢¤ê¡Ë
²ÆµÙ¤ß¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤äÎ±³Ø¤«¤éÌá¤ê¡¢¹ñºÝÍ¹ÊØ¤ò¤¤¤¶½Ð¤½¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç½»½ê¤Ï¤É¤¦½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¡©°¸Ì¾¤Ï¤É¤¦¤«¤¯¡©¤Èµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© 3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢³¤³°¤ØÍ¹ÊØ¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤ë¾ì¹ç¡¢Í¹ÊØÂå¶â¤ÏÁ´À¤³¦°ìÎ§100±ß¡Ê¹Ò¶õÊØ¡Ë¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£Í¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤Ç¤Îº¹½Ð¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ø¤ÎÅêÈ¡¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤ë¥±¡¼¥¹¤òÎã¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1. º¹½Ð¿Í¾ðÊó¤Ïº¸¾å¤Ë¾®¤µ¤á¤Ë¡£±Ñ¸ì¤ÎÉ½µ¤Ï°Ê²¼¤Î½ç
¡¦»áÌ¾
¡¦½»½ê¡ÊÈÖÃÏ¡½Ä®¡½»Ô¡½¸©¤Î½ç¡Ë
¡¦Í¹ÊØÈÖ¹æ
¡¦¹ñÌ¾¡ÊJAPAN¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È2. Áê¼êÀè¤Î»áÌ¾¡¦½»½ê¤ÏÃæ±û¤Ë½ñ¤¯
¡¦»áÌ¾¡ÊÃËÀ¤Ï¡ÉMr.¡É½÷À¤Ï¡ÉMs.¡É¤Î·É¾Î¡Ë
¡¦½»½ê
¡¦Í¹ÊØÈÖ¹æ
¡¦¹ñÌ¾¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡Ë
¢¨Ms.¤Ï´ûº§Ì¤º§¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯½÷À¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·É¾Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È3. ¡ÈAIR¡¡MAIL¡È¡Ê¹Ò¶õÊØ»ØÄê¤ÎÉ½µ¡Ë¤òÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËµºÜ
¡¦¡ÉAIR MAIL¡È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÉVIA AIR MAIL¡È¤È½ñ¤¤¤Æ¤âOK¡£ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÌÀµ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦Í¹ÊØ¶ÉÁë¸ý¤Ç¤Ï¡¢¡ÈAIR¡¡MAIL¡È¤Î¥·¡¼¥ë¤Î½àÈ÷¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë100±ßÊ¬¤ÎÀÚ¼ê¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢Í¹ÊØ¶É¤ä¥Ý¥¹¥È¤«¤éÅêÈ¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥±¡¼¥¹1. ÆüËÜ¤Î¾ðÊó¡Êº¹½Ð¿Í¤Î½»½ê¡¦»áÌ¾¡Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇµºÜ¤·¤Æ¤âOK
¤Ï¤¬¤¤Î¼õ¤±¼è¤êÂ¦¤¬ÆüËÜ¸ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢º¹½Ð¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÇµºÜ¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¹ñÌ¾¡ÊJAPAN¡Ë¤À¤±¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥±¡¼¥¹2. °¸Àè¤Î½»½ê¤Ï¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇµÆþ¤·¤Æ¤âOK¡£¤¿¤À¤·¹ñÌ¾¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÉ½µ
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ°¸¤ÎÍ¹ÊØÊª¤Ê¤é´Á»ú¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¹ñÌ¾¡ÖCHINA¡×¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¸Àè¤äº¹½Ð¿Í¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡¢¤Ï¤¬¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£°¸Àè¤ÎÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¥ë¡¼¥ë1. ÉõÅû¤Î·Á¤ÏÄ¹Êý·Á¡ÊÀµÊý·Á¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤¹¤ë
¥ë¡¼¥ë2. É½ÌÌ¤Î¸«¤ä¤¹¤¤½ê¤Ë¡ÖGreeting Card¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ê¡ÖNew Year's Card¡×¡ÖXmas Card¡×¡ÖBirthday Card¡×¤Ê¤É¡Ë¤òÌÀµ
³¤³°¤Ø¤ÎÍ¹ÊØ¤Î½êÍ×Æü¿ô¤Ï¡¢Áê¼êÀè¤Î¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¤É¤³¤«¤éÅêÈ¡¤¹¤ë¤«¤Ë¤â¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Í¹ÊØ¶É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç½êÍ×Æü¿ô¤¬Ä´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿º¹½Ð¿Í¤Î¤È¤³¤í¤âÎ¹Àè¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÀµ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¢¨¤¿¤À¤·µÆþ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç°¸Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢º¹½Ð¿Í½»½ê¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¡Ë¡£
ÎÁ¶â¤Ïº¹¤·½Ð¤¹¹ñ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°Í¹ÊØ¤ÎÎÁ¶â³ÎÇ§¤ÈÀÚ¼ê¤ÎÆþ¼êÊýË¡¡¢¥Ý¥¹¥È¤¬Ê£¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤ËÅêÈ¡¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:Â¼ÅÄ ÏÂ»Ò¡ÊÎ¹¤Î½àÈ÷¡¦¤ªÆÀ¡¦ÊØÍø¥¬¥¤¥É¡Ë)
(Ê¸:Â¼ÅÄ ÏÂ»Ò¡ÊÎ¹¤Î½àÈ÷¡¦¤ªÆÀ¡¦ÊØÍø¥¬¥¤¥É¡Ë)