Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÂçÊ¬¸©¤Î»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÂçÊ¬¹âÅù³Ø¹»¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï7·î24Æü¡Á8·î6Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷148¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¶å½£ÃÏÊý¡ÊÂçÊ¬¸©¡¦µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Î»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÂçÊ¬¸©¤Î»äÎ©¿Ê³Ø¹»¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
ÆÃ¿Ê¥³¡¼¥¹¤¬¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¹ç³ÊÎ¨80¡ó¤Î¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ê¸Éð·óÈ÷¤Î¼ÂÁ©¤ÇÉô³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÂå¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¤Î¥¯¥é¥¹¤ÏÃæ¡¹Æþ¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñÌÏ»î¤äÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÆÃ¿Ê¥³¡¼¥¹¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³ØÎ¨¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÈÌîµåÉô¤Î³èÌö¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡¢¡Ö¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éô³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿³Ø¹»¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿»³¸ý¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ²Ê¤Ë5¥³¡¼¥¹¡¢¾¦¶È²Ê¡¢´Ç¸î¶µÍÜ²Ê¤Ê¤É¡¢´õË¾¿ÊÏ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ9¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÄÌ²Ê¤ÎÆÃÊÌ¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÅìµþÂç³Ø¤äµþÅÔÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆñ´Ø¹ñÎ©Âç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Û¤«¡¢ÂçÈ¾¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬Âç³Ø¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂçÊ¬¤Î»ä³Ø¹â¹»¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅìÂç¡¦µþÂç¡¦°å³ØÉô¤Ê¤ÉÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¡¢³ØÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µÜºê¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÃÊÌ¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³ØÎÏÁØ¤ÇÆñ´Ø¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ä°å³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼Ô¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
