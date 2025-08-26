¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ï¡ÈÍî¤È¤¹¡¦½á¤¹¡É¤¬´ðËÜ¡ª ½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡Ö¥·¥ê¡¼¥º»È¤¤¡×3Áª
½ë¤µ¤ÇÈ©¤Ï¥Ù¥¿¥Ù¥¿¡£´À¤ò¤«¤¯¤È¥Ë¥ª¥¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¡£½ë¤¤µ¨Àá¤Ï¥Ë¥ª¥¤¤ä¥à¥ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Î¥±¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¤¤ÁÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï´ðËÜ¤Î¡Ö±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢½á¤¹¡×¡ª ¤³¤Î2¤Ä¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»È¤¤¤ËÍê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£»ÈÍÑ½ç½ø¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤ÎÀ®Ê¬¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖÍî¤È¤¹¡¦½á¤¹¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¡ª
¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢´À¤äÈé»é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¢¤ä¤ª¤ê¤â¤Î¤Ê¤É±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¡£¥à¥ì¤ä¤¹¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Î¥±¥¢¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤ÈÀö¤¤¤¹¤®¤ë¤Î¤â¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥±¥¢¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌäÂê¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¡Ö±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤ÆÊÝ¼¾¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º1¡§Femtur¡Ê¥Õ¥§¥à¥Á¥ã¡¼¡Ë
çµÆâ´Ä¶¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æý»À¶Ý¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥à¥Á¥ã¡¼¡×¡£¸·Áª¤·¤¿Æý»À¶Ý¤Ë¤è¤ë¥±¥¢¤Ç¡¢³°Â¦¤«¤é¤âÆâÂ¦¤«¤é¤â¡¢¼ã¡¹¤·¤¤ç´ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§Íî¤È¤¹¡§
¡È¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤â¤Ã¤Á¤êË¢¡É¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¥Õ¥©¡¼¥à¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎpHÃÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼å»ÀÀ¤ÎË¢¤¬¡¢±ø¤ì¤òÍ¥¤·¤¯Àö¤¤Î®¤·¡¢¾ïºß¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ª¥¤¤âÉÔ²÷´¶¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë¥ª¥Õ¡£
¢§½á¤¹¡§
¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ª¥¤¥ëÁØ¡ß½á¤¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÍÆ±ÕÁØ¤Î2ÁØ¥¿¥¤¥×¤ÎÈþÍÆ±Õ¥ª¥¤¥ë¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ï¥ê¤È½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢½À¤é¤«¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£2ÁØ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ª¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¥µ¥é¥Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥é¥¹¦Á¡§
Æý»À¶Ý¡á¡ÈÄ²¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ÇçµÆâ¥Õ¥í¡¼¥é¤òÀ°¤¨¤ÆÆý»À¶Ý¤ò¡Èçµ¡É¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Îçµ¥±¥¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡£çµÆâ¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¥À¥Ö¥ë¤ÎÆý»À¶Ý¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÇº¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
DATA:
¥Õ¥§¥à¥Á¥ã¡¼
¥Þ¥¤¥ë¥É¥Õ¥©¡¼¥à¥¦¥©¥Ã¥·¥å 100mL ÀÇ¹þ3690±ß
¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¥×¥é¥¹ 30mL ÀÇ¹þ5280±ß
¥Õ¥í¡¼¥é¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥µ¥×¥ê¡Êµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ë30Î³Æþ ÀÇ¹þ4980±ß
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º2¡§¥«¥Ú¥é¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ú¥é¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¹¥ê¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¥±¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Íî¤È¤¹¡§
Æý»ÀÛå¶ÝÇÛ¹ç¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÇ»Ì©Ë¢¤Ç¤·¤Ã¤È¤êÀö¤¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó ¥±¥¢¥½¡¼¥×¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´é¤äÁ´¿È¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÃËÀ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¹á¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥¼¥é¥Ë¥¦¥à¤È¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔÄ´¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¢§½á¤¹¡§
¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÈ©¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿ÊÝ¼¾¥±¥¢¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¹¥×¥ì¡¼¡£°¦ÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤«¤é¤Ê¤ó¤ÈµÕ¤µ¤Þ¤Ç¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¿á¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥é¥¹¦Á¡§
¥¹¥ê¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ºÇ¸å¤Î¡ÈÊÝ¸î¡É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¥¤¥ë¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤äÆý±Õ¤Ï¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤É¤¦¤·¤Æ¤â³¦ÌÌ³èÀºÞ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ª¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÇÛ¹ç¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
DATA:
¥«¥Ú¥é¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó ¥±¥¢¥½¡¼¥× 280mL ÀÇ¹þ5280±ß
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ë¥ó¥° ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥ß¥¹¥È 29mL ÀÇ¹þ3696±ß
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥±¥¢¥ª¥¤¥ë 30mL ÀÇ¹þ3795±ß
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º3¡§matsukiyo ¥Õ¥§¥à¥ê¥µ
¥Þ¥Ä¥¥è¥³¥³¥«¥é¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥§¥à¥±¥¢ÆÃ²½·¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥§¥à¥ê¥µ¡×¡£½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤ÆÈ©¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¥ê¥Ý¥½¡¼¥à·¿¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢´é¤ä¥Ü¥Ç¥£¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥±¥¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§Íî¤È¤¹¡§
¥ê¥Ý¥½¡¼¥à·¿¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥óÇÛ¹ç¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¥â¥¤¥¹¥È¥à¡¼¥¹¡£¥Ý¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¥áºÙ¤«¤¤¥à¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ïË¢¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ëà»¤¥ì¥¹¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¤Ï100¡ó¿¢ÊªÍ³Íè¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ú¥¢¡¼¤Î¹á¤êÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¢§½á¤¹¡§
¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó»×¤¤¤Î¼å»ÀÀÈþÍÆ±Õ¡£¥ê¥Ý¥½¡¼¥à·¿¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Ö¥Á¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤Ê¤É¡ÈÇò¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÊÝ¼¾¤Ê¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥é¥¹¦Á¡§
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤·¤ê¿¡¤¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤ÊÉÔ¿¥ÉÛ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤·¤¯±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ë¡¼¥·¡¼¥È¡£»ÈÍÑ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥¤¥ì¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¾å¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ô¥ª¥Ë¡¼¤Î¹á¤ê¤Çµ¤Ê¬¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£
¢¨1¡§¥°¥ë¥¿¥Á¥ª¥ó¡¢¥ì¥·¥Á¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë¡¡
DATA:
matsukiyo ¥Õ¥§¥à¥ê¥µ
¥×¥í¥Æ¥¯¥Æ¥£¥Ö¥â¥¤¥¹¥È¥à¡¼¥¹ 200mL ÀÇ¹þ1650±ß
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥»¥é¥à 30mL ÀÇ¹þ1430±ß
¥¨¥Ë¡¼¥·¡¼¥È ¥¹¥¥¥¤¡¼¥È¥Ô¥ª¥Ë¡¼¤Î¹á¤ê¡Ê¥·¡¼¥È¾õ¤Õ¤¤È¤êÍÑ²½¾Ñ¿å¡Ë 6ËçÆþ¤ê¡ß4¥Ñ¥Ã¥¯ ÀÇ¹þ547±ß
¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÀìÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÍî¤È¤·¤Æ½á¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥ª¥¤¤ä¥à¥ìÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉÔÄ´¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
