プロ野球・西武ライオンズの本拠地球場ベルーナドームでは、夏の大型シリーズ企画『ライオンズフェスティバルズ2025 supported by ウォータースタンド』を開催。今年は“水”をテーマに夏の暑さを吹き飛ばす様々な企画を実施しています。

初登場の『ライオンズスプラッシュシート』と、今年から導入されたベルーナドームの暑さ対策について取材しました。

■今年初登場『ライオンズスプラッシュシート』

『ライオンズスプラッシュシート』は、ライオンズ外野指定席C【レフト】の一角に設けられ、9試合限定で実施。ライオンズの得点時やイニング間イベント時に最前列に設置された4台の機械から大量の水が噴射します。

さらに、パフォーマーがホースを持って水をかける演出（イニング間限定）がある“びしょ濡れ必至”の座席になっています。

1試合で“約500リットル”の水を噴射しているそうで、全身で水を浴びながら応援することができます。

実際に体験した人に話を聞くと「思った以上に濡れるんですけど、すごく気持ちいいです」「（応援の）熱気はすごいんですけど、水で涼しくなって気持ちいいです」などの声があり、いつもとは違った特別な野球観戦を楽しんでいる様子でした。

■今年から導入した暑さ対策

ベルーナドームは自然豊かな周辺環境と半ドームという特性を持つ「屋内屋外中間型」のドーム球場となっており、夏の暑さ対策にも力を入れています。

7月8日から大規模ミストの運用を開始し、8月9日からはメインコンコースのミスト設備を拡充、観客席内の通路にあたるサブコンコースにもミスト設備を導入。そして、1・3塁側メインコンコース入口付近の屋根上から水が流れ落ちる滝設備『BIG WATERFALL』も開始しました。

■スプラッシュシートを企画した背景は？

スプラッシュシートとベルーナドームの暑さ対策について西武ライオンズ・広報部の宮嶋美穂さんにお話を伺いました。

――スプラッシュシートを企画した背景は？

ベルーナドームは自然共生型のドームになっておりまして、近年の夏の暑さは様々な企画を通して対策をしているんですけれど、今回のスプラッシュシートも涼しくできるだけ快適に楽しんでいただきたいという思いから企画したものになります。

――滝の演出はどこから着想を得たのですか？

（ベルーナドームの）構造をいかして屋根の部分から水を放出すると、滝のような演出が可能になるんじゃないかなと考えたのが着想のポイントになっています。お客様に見た目でも涼しさを楽しんでいただけるほか、放水される水の下に人が入ることもできます。（水に）濡れていただいて全身で清涼感を楽しんでいただける場所になっております。