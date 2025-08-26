8月25日、タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHT・村上信五がMCを務めるバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。

この日の放送は、MCである2人が欠席のままオンエアされるという異例の回となった。視聴者からは、前日に続き、司会を務める2本の番組を休んだ村上の体調を心配する声があがっている。

「25日の放送では、冒頭に『このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします。次回、状況は2人からご説明させていただきます』と説明されました。

そのあと、スタジオに番組前説を担当しているお笑いコンビ・ダンシングヒーローが登場。『それではいきましょう、街ゆく人にふるさと自慢を聞いてみた件』とアナウンスし、番組が始まりました」（スポーツ紙記者）

X上には、

《いつも楽しませてもらってるので、早く元気になって戻ってきてほしいですね。次回は元気な姿が見れますように！》

《MC不在の月曜から夜ふかし…。マツコは分かるけど村上さんはどうしたんやろ？》

《あの！あの、仕事の鬼の村上信五さまが…？？？え、心配すぎるんだが……》

など、2人の体調を気にかける声が寄せられている。

「マツコさんは、腰からでん部にかけた関節の亜脱臼のため11日に放送されたレギュラーを務めるトーク番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）も欠席したものの、18日の放送には元気な姿を見せていました」（芸能記者）

視聴者にとっては、マツコより村上の欠席のほうが驚かれたようだ。別の芸能記者がこう話す。

「村上さんは、今回の “お休み” の前日24日にも、レギュラーを務めるバラエティ番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）を欠席しています。都合、2本連続で番組を休んだことになります。

村上さんの体調に心配の声があがるなか、彼の多忙ぶりにも注目が集まっています。村上さんは、グループだけでなく、ソロでの活動も着実に増やしてきました。関西出身ということもあり、共演者を引き立てるのがうまく、番組進行役として確たる地位を築いています。

さらに、2023年4月から農業関連会社ノウタスに参加し、ビジネスマンとしての顔を持っており、アイドルの枠を超えて忙しくしているようです。

2023年8月に放送された『関ジャニ∞の あとはご自由に』（フジテレビ系）で、『最近英会話は？』と聞かれると『浴びてます』と答え、さらにメンバーから『英字新聞読んでるもんな』と指摘されていました。それくらい勉強熱心で知られています。

2025年3月に放送された『世界頂グルメ』（日本テレビ系）では、休みの日の過ごし方を聞かれ、『視察ですね』と答えていました。『風呂入ってる時間と寝るときが休み時間』と、ストイックな生活ぶりを明かしていました。

村上さんも40代となり、そろそろ無理がきかない、疲れが出てくる年ごろになってきたということでしょう」（同）

多角的に活躍する村上だが、体力の限界が心配だ。