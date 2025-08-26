新潟県立大学は8月26日、ことし2月の入学試験で採点ミスがあり、本来、合格だった9人を不合格にしていたと発表しました。大学側は当事者に謝罪し、必要な補償を行うとしています。



〈新潟県立大学 若杉隆平学長〉

「誠に申し訳ございませんでした」



県立大学によりますと、採点ミスがあったのはことし2月の入試で行われた国際経済学部の英語の問題です。長文を読み解き、4つの選択肢から回答する問題で正しい答えを選んでいても「誤り」とされていました。





この採点ミスにより時期が異なる2回の日程で、本来、合格だった計9人を「不合格」としていたということです。大学は毎年8月、公式サイトで入試の問題と解答を公開していて、入試対策の教材を作る出版社から「誤りではないか」と指摘され採点ミスが発覚しました。採点は複数の教員が行いましたが、使われた正解表に誤りがあったとみられます。〈新潟県立大学 柳町裕子副学長〉「採点の時に使われた正解表が間違っていた。どうしてそうなってしまったのかというところをまさに本学としては調べていく必要がある」県立大学は「不合格」とされた9人に対し謝罪を進めるとともに、入学を希望する場合はことし4月の入学者と同じ時期に卒業できるよう最大限の履修支援を行う方針です。また、4月に入学していれば負担することがなかった費用などについては、社会通念上相当の補償を行うとしています。