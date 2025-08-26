人気俳優３人がブランコに乗る様子に、フォロワーは笑った。

俳優の鈴木亮平が２６日までにインスタグラムを更新。「『ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ ＢＢＱミッション』牧志先生と常盤くんと」とつづり、映画「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（松木彩監督）で共演する牧志秀実役の江口洋介と、常盤拓役の高杉真宙と撮影した写真をアップした。

大きな一つのブランコに３人が乗っている。「みんなで足の動きを合わせて、自力で漕ごうとしたけどダメでした……三人ブランコの難易度高杉」とつづり、「＃ｔｏｋｙｏｍｅｒ ＃江口洋介 ＃高杉真宙 ＃ｒｙｏｈｅｉｓｕｚｕｋｉ ＃鈴木亮平」とハッシュタグをつけた。

これを見たフォロワーは「ギューギューブランコ可愛いすぎです」「男子３人可愛いブランコ姿にキュンとしました。高杉君が若干狭そうにしてるのにもジワジワきます」「真宙くんが真ん中でお兄ちゃん達に挟まれてるの尊い」「かっこかわいい三兄弟」「ぎゅうぎゅうでブランコ乗ってるの可愛すぎて癒されました」「常盤先生の埋もれ感可愛い」「楽しそうで」「すっごい狭そう」とほっこりしていた。