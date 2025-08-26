お笑いタレント明石家さんま（70）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、国民的人気食の調味料について驚きを口にする場面があった。

テーマは「私の最高の調味料SP」。食品と調味料の組み合わせについてひな壇の出演者たちが熱弁をかわした。VTRでは、とんかつ店に岩塩や抹茶塩、粒マスタードなど多数のマイ調味料を持参して、一切れごとに変えるというこだわりの人が紹介された。

とんかつといえば、ソースが定番中の定番。さんまはソース一択派で、「とんかつなんか、ソースでしょう？とんかつソースって（あるくらいだから）」と話した。

ところが、ひな壇からの反応は違った。俳優・高嶋政宏が「一口目は塩で食べたいですけどね」と打ち明けると、飲食店も経営しているお笑いトリオ「ロバート」馬場裕之も「とんかつは塩で食べると、パン粉のパンの香りがまずするんですよ。ソースで食べちゃうと、パン粉の香りが分からないんですけど」と、塩で食べることを勧めた。さらに白石美帆は「最初、塩ですけど、ゆずこしょうが好きで…」と、さまざまな調味料が登場した。

とんかつにソースは、今やマイナーなのか…。そんな声に、さんまは「ソースって少なくなってるの？」と驚きを口に。料理研究家でユーチューバーのリュウジから「さんまさんは1枚ずっとソースですか？」と問われても、「とんかつは全部ソースや。“とんかつソース”やで？お前ら、偉そうに。とんかつ塩ってまだないやろ？専門のソースやで？」と初志を曲げなかった。