「皮肉な状況だ」今季まだ２得点。町田オ・セフンの韓国代表選出を母国メディアが疑問視。「代わりの選手がいないわけではない」と主張も
９月シリーズでアメリカ、メキシコと対戦する韓国代表のメンバーが８月25日に発表された。2026年北中米ワールドカップの本大会出場を決めたあと、ホン・ミョンボ監督体制では初となる親善試合だ。
代表メンバーには、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）など欧州クラブ所属の主力選手が名を連ねている。一方で、韓国とドイツの二重国籍を持つイェンス・カストロップ（ボルシアMG）が、外国生まれのハーフの選手としては史上初めて代表入りするなど、一部に新しい顔ぶれも加わった。
そのなかで「FW」には計３名が選出。これまで「MF」扱いだったソン・フンミンが今回からフォワードとして分類され、ベルギーのヘンクに所属するオ・ヒョンギュは、今季の開幕から５試合で２得点・１アシストの成績で代表入り。そして、193センチの大型ストライカーであるオ・セフン（町田）が選ばれた。
このオ・セフンの選出に「疑問が残る」と指摘したのが、韓国メディアの『スターニュース』だ。「オ・セフンは今季のJリーグで24試合２得点にとどまり、最近はチーム内での出場機会も減っている。６月以降は控えに回り、直近９試合のうち４試合でベンチ、５試合は途中出場だった。先の横浜F・マリノス戦ではわずか９分の出場に終わった」と報じている。
加えて、７月のE-１選手権では中国戦、香港戦には出場せず、日本戦でも16分間だけの出場だったことを紹介した同メディアは、「代表で確固たる地位を築いていないにもかかわらず、再び代表に招集された」と記す。
また、『スターニュース』は「代わりの選手がいないわけではない」として、今季のKリーグ１で11ゴールを挙げ、得点ランキング３位につけるイ・ホジェ（浦項）の存在を強調。「Kリーグで最も勢いのあるストライカーが選ばれず、Jリーグで２得点の控え選手が招集されたのは皮肉な状況だ」と見解を示す。
ホン・ミョンボ監督は、過去にオ・セフンとクラブ（蔚山）で師弟関係にあり、彼の特徴や起用法を熟知している。記事では「長身ストライカーの強みは相手にとって脅威となり、特に試合終盤には重要な武器となる」とする一方で、「クラブでの出場機会や代表での実績が伴わない選手が、継続して代表に招集されることには疑問が残る」とも。
母国メディアは懐疑的な見方をしているようだが、その評価を覆す活躍を見せることができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
