「皮肉な状況だ」今季まだ２得点。町田オ・セフンの韓国代表選出を母国メディアが疑問視。「代わりの選手がいないわけではない」と主張も

「皮肉な状況だ」今季まだ２得点。町田オ・セフンの韓国代表選出を母国メディアが疑問視。「代わりの選手がいないわけではない」と主張も