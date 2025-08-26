ダイハツ斬新「軽バン」に注目！ “ヨーロピアン風”の「お洒落デザイン」が魅力！ “流麗ボディ”＆独特なサイドガラス採用！ 有名カーデザイナーが手掛けた「ハイゼット カーゴ」とは？
有名カーデザイナーが手掛けた商用車
ダイハツの「ハイゼット」は、1960年から販売されているロングセラーの商用車です。
トラックとバンの2種類があり、日本だけでなく海外でも人気のモデルです。
現在は2021年に登場した11代目を展開していますが、過去には有名カーデザイナーが手掛けた「ハイゼットカーゴ」があったことをご存じでしょうか。
そのモデルとは、1999年に発売された9代目ハイゼットカーゴです。
それまでのハイゼットは、バンとトラックの2種類を展開していましたが、9代目へのフルモデルチェンジを機に、バンをセミキャブタイプに変更。
名称もハイゼットカーゴに改められました。
ハイゼットカーゴ最大の特徴は、ジョルジェット・ジウジアーロ氏が率いる「イタルデザイン・ジウジアーロ」によるエクステリアデザインです。
特にフロントマスクは、スタイリッシュなグリルが特徴で、従来の商用車とは一線を画す雰囲気。
先代とは全く異なるデザインに仕上がっています。
車体全体は丸みを帯びた愛らしいフォルムで、フロントからルーフへと流れるなめらかなラインや、個性的な形状のサイドガラスも目を引くポイントです。
このヨーロピアンなデザインは前期モデルのみに採用されており、マイナーチェンジ後はバンパーやフロントグリルなどが変更されました。
そのため、純粋なイタルデザインの「ハイゼットカーゴ」は、前期モデルに限定されます。
なお、「ハイゼットトラック」も1999年にフルモデルチェンジしましたが、こちらはイタルデザイン・ジウジアーロのデザインではありません。
イタルデザイン・ジウジアーロが手掛けた日本車は数多くありますが、意外にも商用車のデザインも行っており、9代目ハイゼットカーゴのほか、1969年発売のスズキ「キャリイ」（L40V型）もその一例です。
9代目ハイゼットカーゴの前期モデルは、現在中古車市場で50万円以下で購入できる個体もあり、イタルデザイン・ジウジアーロによる個性的なデザインのクルマに乗りたい方には、おすすめの1台といえるでしょう。