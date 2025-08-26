◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島４―１巨人（２６日・マツダスタジアム）

巨人が広島に敗れ２連敗。勝率は再び５割となった。先発の戸郷翔征投手は５勝目を目指したが、７回９安打３失点で降板。打線は広島の先発・床田寛樹投手に８回に代打・キャベッジ外野手の１４号ソロ本塁打で１点を挙げたが、反撃はそこまでだった。

戸郷は１回、先頭の中村奨成外野手に中前打、ファビアン外野手には左前打され無死一、二塁のピンチを迎え、小園海斗内野手は左飛に抑えたが、モンテロ内野手に左越えのエンタイトルツーベースを打たれ、中村奨がかえり１点目。末包昇大外野手には高めの球を中犠飛にされ、２点目を奪われた。

打線は４回、２番でスタメン出場の浅野翔吾外野手がチーム初ヒットの中前打で先頭で出塁。１死からの岡本和真内野手の打席で、広島の先発・床田の一塁へのけん制で浅野が一、二塁間に挟まれたかに見えたが、一塁・モンテロ内野手の送球がやや遅れる間に二塁セーフとなり（記録は盗塁）１死二塁としたが、岡本は遊飛、吉川尚輝内野手二ゴロに倒れ、無得点。

５回は１死からリチャード内野手が左前打で出塁したが、岸田行倫捕手は一ゴロ併殺打に終わった。

戸郷は２、３、４回を３者凡退。５回は１死からドラフト１位ルーキー・佐々木泰内野手に左前打、送りバントで２死二塁とされたが、中村奨を左飛に打ち取った。

６回の戸郷はファビアン外野手の打ち取った当たりの三塁内野安打となり、小園の右前打で無死一、二塁とされたが、モンテロ内を空振り三振、末包を遊ゴロ併殺打に仕留め、追加点は許さなかった。

１回に２失点して以降６回まで無失点だった戸郷が７回に痛い追加点を許した。先頭の羽月隆太郎内野手に左中間二塁打。２死となってから、床田に右前打され２死一、三塁とピンチが広がり、中村奨に右前適時打を打たれ、３点目を失った。戸郷は８回の打席で代打を送られ、降板となった。

３点を追う巨人は８回２死から戸郷の代打・キャベッジ外野手が左翼スタンドに運ぶ１４号ソロ本塁打。ようやく１点を返した。

２点差とした後の８回はルーキー左腕の宮原駿介投手が２番手で登板し、先頭の小園に四球。続く２人を内野ゴロに打ち取ったが、２死一塁から、途中出場の菊池涼介内野手に左翼線二塁打を打たれ、一塁から代走の矢野雅哉内野手が生還し、痛い４点目を奪われた。