¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¡¢¸ø³«38Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1982Ëü5555¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ280²¯8769Ëü4600±ß¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê1997Ç¯¸ø³«¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î277.7²¯±ß¤òÈ´¤µî¤ê¡¢¹ñÆâÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
Æ±ºî¤Ï¡¢¸ø³«½éÆü¤Ç´ÑµÒÆ°°÷115Ëü5637¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯4605Ëü4200±ß¤È¤¤¤¦ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î20Æü¤Ë¤Ï´ÑµÒÆ°°÷142Ëü1804¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯3782Ëü200±ß¤È¡¢Ã±ÆüÀ®ÀÓ¤Ç¤âÎòÂå¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸ø³«3Æü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷384Ëü3613¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ55²¯2429Ëü8500±ß¤Ç¡¢¤¢¤Î¡ØÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù(¸ø³«3Æü´Ö¡§´ÑµÒÆ°°÷342Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ46.2²¯±ß)¤ò¤â¾å²ó¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤ÇÎòÂå1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«8Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ100²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ±Ç²è»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤ê¡¢Á°ºî¡ØÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤ËÄ¶¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Î¹ñÆâÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Î407.5²¯±ß¡¢2°Ì¤¬¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î316.8²¯±ß¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¤¬280.8²¯±ß¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²ÆµÙ¤ß½ªÈ×¤Îº£¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡ÙÄ¶¤¨¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢±ÇÁü¡¢À¼¡¢Á´Éô¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Çµã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾å¸¹¤Î»²¡¦àÈãÝºÂ¤È¤ÎºÆÀï¥·¡¼¥ó¤À¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢µ´»¦ÂâËÜÉô¤Ë¸½¤ì¤¿µ´ÉñÄÔÌµ»´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¤¬Ææ¤Î¶õ´Ö¡¦Ìµ¸Â¾ë¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëàÈãÝºÂ¤È¤ÎÎ®Îï¤ÇÂçÇ÷ÎÏ¤Î·õ·á¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢ufotable¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÂê²Î¤òÃ´¤¦Aimer¤µ¤ó¤Î¡ØÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤ÈLiSA¤µ¤ó¤Î¡Ø»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡Ù¤â¡¢Êª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¡£²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó(ãÞÌçÃº¼£ÏºÌò)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤ÎÇ®±é¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ÏÁ´»°Éôºî¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¤³¤ì¤ÈÂÐÅù¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î2Éô¡¢3Éô¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ó¤Î¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂèÆó¾Ï¡¢Âè»°¾Ï¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À·à¾ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡ØÌµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤È²»¶Á¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´¶Æ°¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù³µÍ×
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²(½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
´ÆÆÄ¡§³°ºê½ÕÍº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾¾Åç¹¸
µÓËÜÀ©ºî¡§ufotable
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£Èþ¹¬¡¦³á»³ÍÇ»Ò¡¦µÆÃÓÈþ²Ö
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®»³¾¼£
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±ÒÆ£¸ùÆó
»£±Æ´ÆÆÄ¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ó¥°±é½Ð´ÆÆÄ¡§»ûÈøÍ¥°ì
3D´ÆÆÄ¡§À¾ÏÆ°ì¼ù
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÁ°Í´»Ò
ÊÔ½¸¡§¿ÀÌî³Ø
²»³Ú¡§ÄÇÌ¾¹ë¡¦³á±ºÍ³µ
¼çÂê²Î¡§Aimer¡ØÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)¡¦LiSA¡Ø»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡Ù(SACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.)
Áí´ÆÆÄ¡§¶áÆ£¸÷
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ufotable
ÇÛµë¡§ÅìÊõ¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ãÞÌçÃº¼£Ïº¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
ãÞÌçÇ©󠄀Æ¦»Ò¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
²æºÊÁ±°ï¡§²¼Ìî¹É
ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
·ª²ÖÍî¥«¥Ê¥ò¡§¾åÅÄÎïÆà
ÉÔ»àÀî¸¼Ìï¡§²¬ËÜ¿®É§
ÉÚ²¬µÁÍ¦¡§Ý¯°æ¹§¹¨
±§¿ñÅ·¸µ¡§¾®À¾¹î¹¬
»þÆ©Ìµ°ìÏº¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡§Áá¸«º»¿¥
´ÅÏª»ûÌªÍþ¡§²Öß·¹áºÚ
°Ë¹õ¾®ÇÎÆâ¡§ÎëÂ¼·ò°ì
ÉÔ»àÀî¼ÂÌï¡§´ØÃÒ°ì
ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
àÈãÝºÂ(¾å¸¹¤Î»²)¡§ÀÐÅÄ¾´
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
