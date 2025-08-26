【九州 前線南下】福岡１００ミリ・長崎 １２０ミリ 九州全域で激しい雨のおそれ【雨・発雷確率のシミュレーション２７日（水）】あす朝は必ず《傘を持って！》福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
低気圧から延びる前線 九州に南下【予想降水量】「激しい雨」のおそれ
日本海から朝鮮半島にのびる寒冷前線が、２７日（水）にかけて対馬海峡に南下する見込みです。九州北部地方では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、大気の状態が非常に不安定となっています。九州北部地方では２７日（水）にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。 ２７日（水）の、を、画像で掲載しています。
［雨の予想（多い所）］雨雲が予想以上に発達した場合や停滞した場合、大雨警報を発表する可能性があります。 ▶２６日（火）１８時～２７日（水）１８時に予想される１時間降水量 福岡県 ４０ミリ 佐賀県 ４０ミリ 長崎県 ５０ミリ 大分県 ４０ミリ 熊本県 ３０ミリ 宮崎県 ５０ミリ 鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ ▶２６日（火）１８時～２７日（水）１８時に予想される２４時間降水量 福岡県 １００ミリ 佐賀県 １００ミリ 長崎県 １２０ミリ 熊本県 ６０ミリ 宮崎県 ８０ミリ 【雷注意報】九州地方 全域に発表（種子島屋久島地方を除く）
《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。 ２７日（水）天気予報と雨シミュレーション
２７日（水）朝は、雨が降っていなくても必ず傘を持って出かけましょう。宮崎県と鹿児島県には、雨のマークがありませんが、局地的に雨が激しく降るおそれがあります。雨のシミュレーションは画像で確認できます。
