King & Princeが、2024年に全国9都市で開催したアリーナツアー＜King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜＞の追加公演として2025年5月10日から開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVD化が決定した。

今回のツアーは、メンバーがコンセプトを練り上げ、郄橋が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現したライブツアー。

メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心に新たなKing & Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に、すべてのティアラ（ファンの呼称）が余すことなく楽しめる内容となっている。

なお、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像が収録される予定となっている。本商品は10月22日に発売。

Blu-ray & DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』

発売日：10月22日(水) ■初回限定盤（Blu-ray/２枚組) 価格：7,104円 (税抜) 品番：UPXJ-9015/6

■初回限定盤（DVD/ 3枚組) 価格：6,584円 (税抜) 品番：UPBJ-9018/20

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）

・特典映像（※後日発表）

・スペシャルパッケージ仕様（トールサイズデジパック、44Pフォトブック、三方背ケース）

■通常盤（Blu-ray/２枚組) 価格：6,064円 (税抜) 品番：UPXJ-1014/5

■通常盤（DVD/ 2枚組) 価格： 5,544円 (税抜) 品番：UPBJ-1016/7

・ライブ本編（初回限定盤・通常盤共通）

・特典映像（※後日発表）

・通常トールパッケージ仕様 先着外付け特典：

初回限定盤（Blu-ray & DVD共通）：キラキラポスター(A4サイズ）

通常盤（Blu-ray & DVD共通）：トレーディングカード3種セット 封入特典：

※後日発表