市川修一さんと増元るみ子さんが北朝鮮に拉致されて、今月で47年です。

事件の風化が懸念される中、高校生たちが拉致問題を同世代に伝える勉強会を初めて企画しました。

（高校生）「拉致問題に関するキャッチフレーズを何か考えてもらって、お帰りの際に後ろのボードに貼って帰ってもらいたい」

今月23日、土曜日の静かな鹿児島県庁に続々と人が集まってきました。高校生たちが初めて企画した、「若者のための拉致問題勉強会」です。

（川内高校2年 羽島奈穂さん）「拉致問題解決を願う思いの輪が、広まれば幸いです」

冒頭であいさつした、川内高校2年の羽島奈穂(16)さん。活動を始めた頃は1人でした。

去年8月、市川修一さんと増元るみ子さんが拉致された日置市の吹上浜近くで行われた情報提供の呼びかけ。修一さんの兄・健一さん夫婦の横に羽島さんの姿がありました。

転機は去年、拉致問題がテーマの作文コンクールでした。羽島さんを含む県内の高校生4人が同時に受賞。今月行われた呼びかけでは、友人らも含め、9人に増えました。仲間たちと企画した勉強会。同世代にも「生まれる前の出来事」に関心を持ってもらいたいと話し合いました。

（甲南高校2年 福留豪希さん）「ウェルカムボードを作って置くのはどうかな。こんな感じで」

（川内高校2年 羽島奈穂さん）「いいかもね」

市川さん夫婦にも会いに行き講演の依頼をしたり学校にチラシを貼ったりして、準備を進めてきました。

そして迎えた当日。およそ50人が集まりました。

（川内高校2年 羽島奈穂さん）「こんなに人が集まってくれて、すごくうれしい気持ちだけど、すごく緊張していて、朗読もかみそう」

勉強会では、拉致問題のこれまでの歴史と取り組みについて報告。市川さん夫婦は、「関心を持ち続けてほしい」と訴えました。

（市川健一さん(80)）「北朝鮮に拉致されたとしても、生きているのか死んでいるのか生死が分からない、これほどつらいことはない。生き地獄という言葉がある。まさにそのような心境の毎日だった被害者全員が祖国の土を踏むまで、拉致問題に関心を持ち続けてください」

（甲南高校1年 田村源太郎さん）「まずは僕自身がこの問題に関心を持ち続け、そして周りの人たちにも関心を持ってもらえるように働きかけること」

（川内高校2年 羽島奈穂さん）「拉致被害者全員の『ただいま』の声を聞くその日まで私もあきらめない」

（高校2年生）「ちょっと遠い話、自分と関係ないことだと思っていた。拉致被害者の家族の講演を聞いて、他人事ではないと思った」

（市川健一さん(80)）「若い人たちの力。本当にこれがずっと広まっていけば、拉致問題も大きく前進すると期待を持っている。また心強く思っている」

（川内高校2年 羽島奈穂さん）「拉致問題を自分事として知ってもらえたのかなと思う。ここで終わらずに、もっと中高生の若い人に向けて、拉致問題を正しく知ってもらえる勉強会や活動をしていきたい」

羽島さんたちは、今後も仲間を増やしながら活動を続けていく予定です。

・