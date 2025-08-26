カネヨリマサルが、新曲「RUN」をリリースし、MVも公開した。

◆カネヨリマサル 動画

「RUN」は、もがきながらも今を生きる心境と決意を綴ったライブチューンだという。リスナーの背中を押す言葉と、初のホールワンマンへと走り出す自身を後押しするエネルギッシュなメロディに注目してほしい。

MVは初となるメンバープロデュースによる作品だ。メンバー自ら小道具を作成、さらには私物を使用したりなど、楽曲の世界を自身で作り上げている作品に仕上がっているとのこと。また、疾走感をクールかつダイナミックに表現した映像演出もご覧いただきたい。

https://www.youtube.com/channel/UCiP_vKvo54v7FKc-h8FkS8Q

そして、8月27日より＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞がスタートする。ライブチューンとして輝くこと間違いない「RUN」を是非会場でお楽しみいただきたい。その神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演より、新曲「RUN」のパフォーマンスをInstagramで生配信を予定している。

神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演はthe shes gone、9月5日の北海道・札幌PENNY LANE24公演はTETORA、9月19日の広島Live space Reed公演はヤングスキニー、9月21日の福岡DRUM LOGOS公演はmoon drop、10月4日の東京・代官山UNIT公演はNEE、10月18日の静岡UMBER公演はオレンジスパイニクラブ、10月24日の宮城・仙台MACANA公演はTRACK15、11月3日の石川・金沢EIGHT HALLはねぐせ。、11月16日の愛知・名古屋THE BOTTOM LINE公演はSunny Girlといった、シーンを牽引するゲストアーティストたちのパフォーマンスにも注目である。

■デジタルシングル「RUN」 2025年8月27日（火）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/kaneyorimasaru_RUN ▼メンバーオフショット壁紙がもらえるキャンペーン

https://www.toneden.io/v-dd/post/kaneyorimasaru_20250827

■＜初ホールワンマンへの道標ツアー＞ 2025年

・8/27（水）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN/START 18:00/18:30

w/ the shes gone

・9/5（金）北海道・札幌PENNY LANE24

OPEN/START 17:45/18:30

w/ TETORA

・9/19（金）広島・広島Live space Reed

OPEN/START 17:45/18:30

w/ ヤングスキニー

・9/21（日）福岡・福岡DRUM LOGOS

OPEN/START 16:00/17:00

w/ moon drop

・10/4（土）東京・代官山UNIT

OPEN/START 16:00/17:00

w/ NEE

・10/18（土）静岡・静岡UMBER

OPEN/START 16:30/17:00

w/ オレンジスパイニクラブ

・10/24（金）宮城・仙台MACANA

OPEN/START 18:00/18:30

w/ TRACK15

・11/3（月・祝）石川・金沢EIGHT HALL

OPEN/START 16:00/17:00

w/ ねぐせ。

・11/16（日）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE

OPEN/START 16:15/17:00

w/ Sunny Girl

・11/24（月・祝）大阪・NHK大阪ホール

OPEN/START 17:00/18:00 ▼チケット代：

・ライブハウス公演 スタンディング（整理番号つき）￥4,800（税込）

・ホール公演 指定席￥5,500（税込） ▼詳細

https://kaneyorimasaru.com/

