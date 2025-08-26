¥ì¥¿¥¹ Á°½µ¤è¤ê35¡óÃÍ¾å¤¬¤ê¡¡½¸Ãæ¹ë±«¤äÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á ¡Ö8·î¤ÏÀ¸°é¤Ï½çÄ´¡¢½Ð²ÙÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÇÀ¿å¾Ê
½¸Ãæ¹ë±«¤äÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ì¥¿¥¹¤Î²Á³Ê¤¬Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ35¡ó¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿º£·î18Æü¤«¤é20Æü¤ÎÌîºÚ¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¿¥¹¤¬Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ35¡ó¾å¤¬¤ê¡¢1¥¥í¤¢¤¿¤ê558±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤Ë¼ç¤Ê»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¤¬½¸Ãæ¹ë±«¤äÌÔ½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢À¸°é¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡Ö8·î¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¹ß±«¤¬¤¢¤êÀ¸°é¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢º£¸å½Ð²ÙÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢±«ÉÔÂ¤äÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¢§¥È¥Þ¥È¤ä¤¤å¤¦¤ê¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤µ¤é¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Þ¥È¤Ï6¡ó¡¢¤¤å¤¦¤ê¤Ï17¡ó¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¶Ì¤Í¤®¤Ï¡¢¼ç¤Ê»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï°ìÉô¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
