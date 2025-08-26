ひょんなことから『あのころangle 街と地図の大特集1979 新宿・池袋・吉祥寺・中央線沿線編』（主婦と生活社、2018年3月出版）を手にすることになった。

1979（昭和54）年の新宿・池袋、吉祥寺・高円寺・阿佐ヶ谷などの中央線タウン、早稲田・お茶ノ水・神保町などの学生街の当時の詳細地図が掲載されている同書。1979（昭和54）年版タウンマップの復刻版だ。そのマップをみていると、記憶になかった、あるいは曖昧な記憶しかなかった立ち食いそば屋を発見することになり、大いにテンションが上がってしまった。そこで今回はその中から、御茶ノ水、神保町界隈の今昔を追ってみようと思う。

題して「古今立ち食いそば屋探検」。なお、1979年の地図は一部加筆加工して掲載している。

御茶ノ水駅界隈を行く

久しぶりに御茶ノ水駅に行くと、長らく続いていた改良工事がだいぶ進んでいて、聖橋口に大きな改札口が完成していた。堂々たる外観である。



聖橋口には大きな改札口が

まず、御茶ノ水駅前の商店街の地図をみてみよう。1979年には、聖橋に一番近い所に「満松庵」が営業していた。「満松庵」は2〜3人が入れば満員になる狭小の店で、大将はとても話好き。常連客とよく時事ネタを話していた。

確か近隣の店で働いていて店を始めたと聞いた記憶がある。つゆは濃い目、天ぷらは何種類かあってその時々にチョイスしていた。2014年10月に静かに閉店した。まだご健在だろうか。「満松庵」閉店後、「そば新」がオープンし、その後現在に至るまで「おにやんま御茶ノ水店」が営業している。

この駅前を西に進むと「レモン画翠」があり、今も元気に頑張っている。立ち食い寿司の「栃木屋」もよく行った。ここの大将はいつも疲弊していて大変そうだった。そのさらに西側には2010年頃には「明神そば」があった。

天ネタが大きく人気だったが、2022年頃惜しまれながら閉店した。

御茶ノ水駅から駿河台下へ向かうと…

次は御茶ノ水駅から駿河台下あたりの南側界隈の地図をみてみよう。

丸善を抜けて南に行くと、すぐに街中華「山田屋」があったのだが、この地図には載っていない。その先に、名物立ち食いそば屋「辰巳庵」が1979（昭和54）年にすでにあったのだがそれも記載されていない。これを追加しておく。創業は1964（昭和39）年である。

「辰巳庵」は「駿そ」といわれていた。1979（昭和54）年頃、私は何度が食べていた。駿台予備学校に行っていた頃である。驚愕のしょっぱさで、友人と「すげえそばだ」と話題になっていた。大将は強烈な巨人ファンで、負けるといつも不機嫌で怖かった。水道の蛇口には鎖でつながれていたピンクのコップが１つだけ。天然の湧水地にあるような使いまわしのコップで飲むシステムに驚愕した。

とにかくつゆが濃い。血圧が上がるのが分かるようなレベルの濃さである。古めかしいビニールの暖簾がかかっていて開店しているのかどうかわからない。ワイルドな店だった。2004（平成16）年10月13日頃、「辰巳庵」は閉店。閉店前には日大病院の先生やOLさんも来ていた。あの界隈にお勤めの方なら、知らない人はいなかったと思う。そう考えるとあの大将は偉大だったと思う。

さて、現在「辰巳庵」があった場所をみにいったのだが、どうもよくわからない。2000（平成12）年頃の写真をみると隣が八百屋で奥が駿台予備校。

そこはすでに駿台予備学校の敷地になっていた。20年は本当にひと昔だ。記憶の中の「辰巳庵」である。

駿台予備学校を過ぎて右折すると、1979（昭和54）年の地図によると「意匠そば」という立ち食いそば屋があったよう。正直記憶になかった。そちらの方向へ行ってみると、現在は杏雲堂病院の敷地になっていた。

正面では「名代富士そば御茶ノ水店」が営業していた。

駿河台下から神保町のすずらん通りへ

御茶ノ水通りを下っていくと駿河台下の交差点がみえてくる。明治大学も立派になっていた。

楽器屋がならぶ駿河台下に向かう坂道には「みつもり」という立ち食いそば屋があった。今回の1979（昭和54）年の地図で確かにその記載を確認できたのは大変よかった。

「みつもり」に私が初めて行ったのはちょうどその頃である。通りに面したところに大きな寸胴が置いてあり、そこからつゆの香りが歩道中に漂ってくる。あまりにいい香りだったので入店した。食べたのは「たぬきそば」。つゆはしょっぱすぎることはなく、程よい塩味で出汁が香っていた。麺は茹で麺だったがコシがあった。

今思えば興和物産のそばだったかもしれない。なみなみとそそがれたつゆに泳ぐたぬきもうまくて、2杯目のお代わりをした記憶がある。その後2回行って、3回目行ったら跡形もなくなっていた。1980（昭和55）年頃には閉店していたようだ。残念ながら写真はない。現在は駐車場になっていた。

確かここだ。本当にうまかった。「みつもり」は個人的には仙台にある人気チェーン「そばの神田」と味が近く、関連があるのではと考え、調査中だ。

すずらん通りに入ると、1979（昭和54）年の地図には「立食いそば」の記載がある。この店が評論家エッセイストの坪坪内祐三［2020（令和2）年3月没］が足繁く通っていた店「おばこ（通称スタンドそば）」である。

1993（平成5）年頃、突然立ち退きで閉店しその行方が分からず、坪内さんは途方に暮れていたという。

その後、「おばこ」は、虎ノ門で「峠そば」として再スタートしていた。現在は茅場町で営業している。スタンドそばと呼ばれていたが、当時虎ノ門や日本橋にあった「スタンドそば」とは全く別の経営である。

さて、神保町の「おばこ」の現在地がどうなっているのかみにいってみると、ビルが建っており、すぐそばで小諸そばが営業していた。

「小諸そば」の左側には「キッチン南海」があったが、いまは近くに移転して「神保町よしもと漫才劇場」の先で営業している。また、靖国通りの反対側の交差点近くには「利根そば」［2012（平成24）年10月閉店］があった。

「利根そば」の場所はその後「むぎなわ」、「いわもとＱ」［2023（令和5）年10月閉店］が店を開き、現在は「新橋ニューともちんラーメン神保町店」が営業している。このエリアで現在ある立ち食い（大衆）そば屋は「小諸そば神保町店」、「嵯峨谷神保町店」、今年4月にオープンした「梅市」である。

なお、「さぼうる」は相変わらず大人気だった。

たくさんの立ち食いそば屋があった神保町

現在に至るまで、神保町の交差点あたりには他にもたくさんの立ち食いそば屋があったが、残念ながら1979（昭和54）年時点では営業しておらず、地図には記載されていない。

交差点を水道橋方向に行けば「梅もと」（2015年5月閉店）、「二八屋」［2005（平成17）年4月閉店］などがあった。

1979（昭和54）年の地図をみていたら、「立食そばスエヒロ」という文字を発見した。そして、確かにここにあった記憶がよみがえってきたし、食べた記憶もあった。「立食そばスエヒロ」は「六文そば」系列のフランチャイズ。当時は都下に多く出店していた。「六文そば須田町店」を切り盛りしていた故鈴木氏もこちらの店にいたことを話されていた。地図をみないと思い出せないことがたくさんある。

現在のその場所にいってみると、酒屋が入った立派なビルになっていた。たしかにここに黄色い看板があった。記憶が残っている。少し興奮気味だ。

この店の先にあった「五佰両」［2005（平成17）年4月閉店］の店主が「立食そばスエヒロ」に客がたくさん来ているのをみて、一念発起して北千住に「そば千」を、その後東神田の「そば千」をオープンしたことはマニアの間では有名な話である。

御茶ノ水、神保町界隈は学生の街、書籍の街である。1979（昭和54）年の地図をみて現在との違いを散策して確認してみたのだが、感じたことは次の通りだった。

・喫茶店、洋食屋、立ち食いそば屋はだいぶ減少していた

・当時から人気の店は今も元気だった

・学生より観光客（お盆休みだったからかもしれない）やインバウンドが多かった

・地図をみて思い出す記憶があったことに驚いた

・立ち食いそば屋は現在、チェーン店が多く、個人店は昔より少ない

この「あのころangle 街と地図の大特集1979 新宿・池袋・吉祥寺・中央線沿線編」には、荻窪や中野などの中央線の駅も掲載されていて、そちらもまた衝撃の立ち食いそば屋が掲載されていたりする。

（坂崎 仁紀）