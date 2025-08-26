◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム(26日、ベルーナドーム)

日本ハム先発の達孝太投手が7回途中2失点でマウンドを降りました。

この試合前まで6勝(1敗)の達投手は、そのうち3勝(0敗)をあげている得意な西武戦のマウンド。初回から3者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せると、2回、3回も走者こそ出しますが無失点にまとめます。

4回には4番のネビン選手には四球を与えてしまうものの、この回のアウトを全て三振で奪って西武打線を圧倒します。

その後もスコアボードに0を並べた達投手は6回まで西武打線をわずか2安打に抑えましたが、2点リードの7回に捕まりました。先頭から3連打を許しノーアウト満塁の大ピンチを招くと、セデーニョ選手に2点タイムリーを浴びて同点に。ここで新庄監督がベンチを出て達投手の交代を告げました。

達投手は7回途中94球を投げ、被安打6、5奪三振、2失点という内容で、対西武4連勝とはなりませんでした。試合はその後、代わった日本ハムのリリーフ陣が踏ん張り西武に勝ち越し点を与えず、同点で7回を終えています。